Gabriel Sanches comemora a "montanha-russa" emocional de seu personagem

Com a reta final da novela Dona de mim se aproximando, o ator brasiliense Gabriel Sanches faz um balanço da experiência de interpretar Breno, diretor de marketing da Boaz, um dos personagens centrais da trama das 19h da TV Globo. O ator compartilha detalhes da complexa jornada do personagem, marcada por conflitos profissionais, descobertas familiares e relacionamentos inesperados.

"A trajetória do Breno pode ser vista como uma verdadeira montanha russa emocional", define Sanches. "Ele está constantemente equilibrando demandas, colocando seus próprios desejos em segundo plano. Embora trabalhe na área que escolheu, raramente dá voz a projetos próprios, sempre buscando atender a padrões externos de qualidade e comportamento."

Família não-convencional

Um dos arcos mais significativos do personagem envolveu a decisão de formar uma família não-tradicional com Caco (Pedro Alves) e as mães dos gêmeos, Ayla (Bel Lima) e Gisele (Luana Tanaka). "A construção dessa família por dois casais foi uma sacada brilhante da autora, Rosane Svartman", celebra o ator. "Tenho me deliciado ao ler e interpretar essas cenas. É muito especial fazer parte de uma narrativa assim."

Sanches destaca a importância de abordar temas contemporâneos na teledramaturgia: "Tudo depende de como contar, considerando o público. É possível falar sobre qualquer tema, inclusive com crianças, desde que se pense na forma adequada." O ator menciona sua experiência atual em uma circulação teatral que aborda infância, velhice e morte para o público infantil: "A arte expande nossa experiência de vida."

Gabriel Sanches, ator brasiliense (foto: Luisa Worcman)

Conflitos e aprendizados

No front profissional, Breno enfrenta desafios com a chegada de Leona (Clara Moneke) à Boaz, criando uma dinâmica de competição e admiração. "Leona representa algo que Breno deseja intensamente: a liberdade para ser e fazer", analisa Sanches. "Ela inspira nele a coragem de transformar seu trabalho em representação de seus sonhos. Enquanto isso, ele tem algo que ela precisa: oportunidade. Esse conflito pode gerar aprendizados mútuos."

Sobre o desfecho da trama, o ator mantém o suspense: "Quem sabe não se tornem parceiros? Ainda não sei como tudo vai se desenvolver, mas tenho me divertido muito ao me aprofundar nessa história."

Como Breno, em Dona de mim (foto: Leo Rosário Globo)

Sanches estende a analogia da montanha-russa para toda a novela: "Os personagens, às vezes, estão no mesmo carrinho, outras vezes seguem em trilhos diferentes, em direções opostas ou alinhadas. É uma aventura se deixar levar por essa dinâmica. E essa montanha-russa promete ficar ainda mais radical!"

Com o último capítulo marcado para 9 de janeiro de 2026, o ator reflete sobre a passagem do tempo: "Nem reparei que já se passou todo esse período. Como o trabalho ainda não terminou, continuo vivendo intensamente essa experiência. Foi um ano de muitas alegrias, aprendizados e construção de relacionamentos dentro e fora de cena."

Legado do personagem

Questionado sobre o que levará de Breno, Sanches brinca: "Queria levar as roupas, mas vou carregar comigo as lindas relações construídas ao longo deste ano. Breno me ensinou muito sobre confiança no personagem e na obra como um todo."

Sobre a aproximação do final, o ator expressa: "É uma sensação de realização. Fiz o melhor que pude e me sinto feliz por ter oferecido o que tinha para dar. Concluo esse ciclo com a sensação de sucesso, guardando tudo em um lugar muito especial. Aprendi recentemente que nem sempre reconhecemos a beleza do que vivemos no momento em que está acontecendo – e essa novela me proporcionou essa consciência."





