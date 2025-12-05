Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (5/12))

Data estelar: Lua ainda Cheia em Gêmeos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
É bem provável que nenhum de nós tenha nunca superado de verdade o terror da escuridão, o que fizemos foi construir certezas para nos afirmar, em vez de desmontar de medo, e algumas certezas são lindas e aromáticas como amanheceres, enquanto outras são toscas, mal acabadas e até algumas abomináveis, tanto quanto os monstros que espreitam na escuridão.
Todas, no entanto, foram construídas para nos livrar do terror da escuridão, de nos vermos frágeis e vulneráveis diante da complexidade da experiência de ser entre o céu e a terra, desse vazio insondável onde nossos gritos ecoam sem sentido.
E essas certezas se estruturam como princípios morais, em si bastante dignos, mas que também nos habilitam a condenar quem não se ajustar a elas, e assim vamos nos convertendo em monstros.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)
Há mais horizonte além do horizonte que sua alma enxerga atualmente, sempre haverá mais para ser conquistado. Recupere o espírito de aventura e não tema errar, porque é melhor errar por agir do que se contendo.
TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)
Ainda que não haja essa estabilidade que sua alma tanto aprecia, mesmo assim não haverá queixas, porque dentre o mundaréu de coisas que acontece haverá lindas experiências, dessas que marcam o coração e trazem regozijo.
GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)
As tensões nos relacionamentos não precisam ser tidas como definitivas, ofereça um desconto à sua alma e às das pessoas mais próximas. Este é um momento em que circula muita energia, e provoca comoções.
CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)
De vez em quando a solidão é a melhor companhia, mas como há demanda de obrigações sociais, essa experiência vai ter de ser desenvolvida a despeito da presença de inúmeras pessoas. É solidão assim mesmo.
LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)
Certas obrigações sociais precisam ser atendidas, porém, nem todas, porque sua alma também precisa selecionar com bastante cuidado a que pessoas se aproximar e de quais tomar distância, justo agora, nas festas de fim de ano.
VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)
A criatividade requer um tanto de caos para se manifestar com seu esplendor habitual, porque se o cenário estiver muito arrumado e estável, a criatividade acaba sendo eclipsada pela preguiça de mexer na realidade.
LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)
Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo nesta parte do caminho e sua alma precisa selecionar direito em que se focar, porque senão vai acontecer de que, apesar das oportunidades, nada demais nem de menos aconteça.
ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)
Distribua bênçãos e graças a todas as pessoas com que entrar em contato, compartilhe a alegria de viver, por uns instantes viva com plena confiança, a despeito de haver perrengues e argumentos para se angustiar.
SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)
Se buscar argumentos para discutir, encontrará de sobra, mas o que sua alma precisa se perguntar é se vale mesmo a pena se enredar em discussões que, com certeza, serão áridas e improdutivas. Pense bem nisso.
CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)
As travessuras que você tem em mente seriam um alívio para sua alma, mas também uma complicação para os relacionamentos, portanto, é preciso agir com discrição, sem chamar a atenção das pessoas conhecidas.
AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)
Ter de passar um tempo com quem sua alma não gosta é uma chatice, mas às vezes as coisas se dão de tal maneira que isso se torna inevitável. Procure manter o bom humor, porque com leveza e alegria as pessoas chatas se distanciam.
PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)
Evite a inércia, porque se você se acomodar nela vai perder de vista a oportunidade de fazer muito mais em menos tempo do que o habitual. Este é um momento em que você pode colocar em dia muita coisa, aproveite bastante.
Saiba Mais
- Flipar Morto em 2022, assassino de Daniella Perez voltará a aparecer na TV
- Flipar Ângela Diniz: Assassinada a tiros pelo companheiro, mas “condenada” pela sociedade
- Mundo 'Era um menino abandonado por todo sistema, foi uma tragédia anunciada': o jovem morto por leoa após invadir jaula em João Pessoa
- Revista do Correio 6 orações para o Dia de Santa Bárbara
- Mundo O que primeiro registro de sauá albino na Mata Atlântica representa para o meio ambiente
- Mundo DNA revela que gatos foram domesticados muito depois do que se pensava