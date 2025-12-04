Gkay fala sobre planos de maternidade: "Quero três filhos, no mínimo" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gkay abriu o coração sobre a atual fase da vida amorosa. A influenciadora digital e musa do Salgueiro foi sincera ao afirmar que, mesmo com a solteirice, quer realizar o sonho de se tornar mãe.

"Quero três filhos, no mínimo"

Em entrevista ao portal Gshow, ela tratou o fato como um desejo antigo. "É meu sonho ter gêmeos! Quero muito ter gêmeos em alguma das minhas gravidezes, porque eu também quero ter mais de uma gravidez… Se Deus quiser, quero ter três filhos, no mínimo", declarou.

Atualmente, Gkay afirmou que, apesar da possibilidade, no momento, um romance não é sua prioridade, visto que atualmente, seu foco é outro. "Eu poderia dizer que sinto falta [de um namorado], mas não sinto. De coração mesmo, não sei onde eu ia encaixar um namorado, hoje em dia, na minha agenda. Estou muito em paz com isso", disse.

Sincera, a influenciadora ainda descreveu o que ela considera como ideal para a personalidade do seu possível pretendente. "Quero que seja uma pessoa realmente focada em um relacionamento sério, que vá respeitar meu trabalho, porque ele está acima de quase tudo: tem Deus, minha família e meu trabalho. Então, se vier alguém, que seja para somar. Sempre aparece um gato pingado, mas quando vejo que não é para somar, eu corto. Não temos tempo a perder", refletiu.