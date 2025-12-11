Sabrina Sato fala sobre relação da filha com Nicolas Prattes: "Ele faz questão" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sabrina Sato abriu o coração sobre a relação da sua filha, Zoe, de 7 anos, fruto da união anterior com Duda Nagle, com o seu atual marido, Nicolas Prattes.

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora contou que o ator da Globo costuma levar a pequena para a escola todos os dias, e que os dois se conectam pela paixão por cachorros.

"O Nicolas leva a Zoe para escola todos os dias. Faz questão de acordar cedo. Ele pode ter o compromisso que for, mas faz questão de levar a Zoe para a escola. Ele vai aos compromissos e reuniões da escola", disse Sabrina Sato, que ressaltou que Prattes possui uma visão responsável pela sua função enquanto padrasto da filha.

"Ele é muito participativo e sabe da responsabilidade que tem em também educar e estar junto. É muito legal. Nicolas foi aprendendo, mas parecia que ele já sabia fazer há muito tempo e muito bem", elogiou a japa mais querida do Brasil.

