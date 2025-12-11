Rafaella Justus revela que é monitorada pelos pais até hoje: "Estão sempre ali" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Rafaella Justus é um sucesso nas redes sociais. Aos 16 anos, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus possui milhares de seguidores, e confessou que mesmo com a visibilidade, ainda assim é monitorada pelos pais pelo uso das plataformas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Quem, a adolescente contou que costumava consultar o pai antes de publicar algo nas redes. "No começo, principalmente no Tik Tok, antes de eu postar alguma coisa, eu enviava para o meu pai. Sempre tive uma mente mais aberta para lidar com as críticas, mas a partir de um certo momento, criei uma certa responsabilidade de controlar o que eu posto", disse.

Leia também: Antonio Fagundes retorna à Globo em nova novela após exigências serem aceitas

"Estão sempre ali"

"Mesmo assim, minha conta ainda é monitorada, e meus pais estão sempre ali para me ajudar. Ter esse apoio constante é muito importante", declarou Rafaella Justus. Apesar do sucesso, a jovem admitiu que costuma agir de acordo com o que sente no momento, de forma natural e sem pressão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Tem dias que acordo e quero ser low profile e não posto nada. O povo até fala que eu não apareci. Já quando eu faço muitos Stories, falam que estou muito ativa. Mas é tudo bem natural. No momento, estou amando estar seguindo este caminho da internet", explicou ela.

O post Rafaella Justus revela que é monitorada pelos pais até hoje: "Estão sempre ali" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.