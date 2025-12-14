Quabales Banda celebra a música baiana no espetáculo Essa é a Bahia! hoje

A Quabales Banda homenageia a música baiana com o espetáculo Essa é a Bahia! em apresentação única hoje, às 20h, no Clube do Choro.

O show une ritmos afro-brasileiros, samba e MPB. Para Marivaldo dos Santos, líder do Quabales, o espetáculo é um "reflexo de mudanças da música". "E como a Bahia hoje, nós acabamos criando vários ritmos, várias músicas com estilo diverso, e o Quabales não é diferente disso", diz.

O repertório da apresentação mistura clássicos de nomes como João Gilberto, Djavan e Gilberto Gil com músicas autorais da banda. A seleção desses artistas passou pela relevância cultural e artística de cada um deles. "Optamos por nomes cuja obra representa pilares importantes da música brasileira e da identidade afro-brasileira, para que as novas gerações possam se conectar a essas referências fundamentais", explica Marivaldo. "Ao destacar esses artistas, buscamos criar uma ponte entre os saberes ancestrais e a linguagem contemporânea que o Quabales desenvolve no palco, preservando a memória cultural e, ao mesmo tempo, apresentando novas formas de expressão inspiradas nessa herança", finaliza.

Apesar de trazer referências de outros artistas, as releituras são feitas de forma a destacar as características da banda: música eletrônica, uso de samples e percussão sustentável, com apoio de DJs e performances cênicas. "Essa fusão entre tradição e inovação resulta em uma mistura única, que honra as raízes baianas enquanto evidencia, de forma vibrante, a personalidade musical da Quabales Banda", conta o músico.

Desde a infância, Marivaldo explora a sonoridade criada por objetos como latas, garrafas e panelas. Dessa inspiração e da vontade de contribuir com a educação ambiental, fundou, há 13 anos, o Instituto Quabales. Com atuação no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador, promove oficinas de construção de instrumentos a partir de materiais recicláveis, que são utilizados, posteriormente em apresentações do grupo. "Ao utilizar instrumentos sustentáveis, promovemos a ressignificação criativa de materiais descartados, mostrando que o lixo pode se transformar em arte, cultura e inovação. Realizamos pesquisas sonoras constantes, explorando os timbres e o impacto coletivo desses objetos na musicalidade da Quabales Banda, o que contribui para a construção de uma estética única", ressalta Marivaldo.

Essa é a Bahia!

De Quabales Banda.

Hoje, às 20h, no Clube do Choro (SDC, Bloco G).

Ingressos a partir de

R$25, à venda no site

Bilheteria Digital.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco