BBB 26 divulga mais uma cidade que terá Casa de Vidro

A Globo anunciou neste sábado, 13, mais uma das cidades que terão uma Casa de Vidro do BBB 26: Salvador. A capital do Estado da Bahia representa a região Nordeste e se soma a Brasília, no Distrito Federal (Centro-Oeste), e a São Caetano do Sul, em São Paulo (Sudeste).

A produção confirmou que o espaço será criado em cinco cidades. Ainda falta divulgar as escolhidas da região Norte e Sul do Brasil. Ao todo, serão 20 participantes nas Casas de Vidro - cada uma com dois homens e duas mulheres. O público escolherá, via votação, um homem e uma mulher de cada uma delas para participar do elenco final de participantes do BBB 26.

O reality show tem estreia prevista para 12 de janeiro, daqui a cerca de um mês. A produção ainda faz mistério sobre diversos detalhes do programa, mas já revelou informações importantes.

A Casa de Vidro já foi utilizada em diversas edições do Big Brother Brasil. A primeira delas ocorreu em 2009.

