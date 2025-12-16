Tati Machado deseja investir na carreira de atriz, mas aponta empecilho

Tati Machado revela desejo de investir na carreira de atriz, mas aponta empecilho - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Tati Machado, que é uma das apresentadoras de maior prestígio da Globo atualmente, abriu o jogo em torno da possibilidade de investir na carreira de atriz em breve.

Em entrevista ao portal Gshow, a profissional foi questionada se toparia o desafio. "Gostaria. Eu já fiz umas participações pequenas", afirmou ela, que já integrou o elenco do Gente Inocente, exibido entre 2000 e 2002. Todavia, a famosa contou que existe um motivo em específico que a impede: sua rotina.

"Hoje em dia ainda tenho sábado de folga, pra pegar uma praia, né?!", disse Tati Machado, bem-humorada. Colunista e apresentadora eventual do Mais Você, a contratada contou, ainda, que estará à frente do programa durante o final de ano e o Réveillon, no lugar de Ana Maria Braga.

"Minha avó era muito fã da Ana Maria Braga. Então hoje trabalhar com ela dá uma ‘bugada’ na cabeça", comentou Tati.

