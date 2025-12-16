Conheça o brasileiro por trás do hit de Natal de Mariah Carey

'All I Want For Christmas Is You' foi lançado em 1994 e permanece um hit do Natal - (crédito: Reprodução / Youtube)

Dezembro chega e algumas personalidades que marcam a espera natalina acompanham o mês. Uma delas é Mariah Carey, voz do hit All I Want For Christmas Is You (1994), que inunda as redes sociais como trilha sonora de memes e fotos. Embora no Brasil vários conheçam a música, muitos não sabem que a canção foi escrita e produzida por um brasileiro: o paulista Walter Afanasieff, de 67 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes de se tornar um dos produtores mais influentes da música pop internacional, Afanasieff teve uma infância marcada por deslocamentos e descobertas precoces. Filho de arquitetos navais russos, ele passou os primeiros anos de vida no Brasil, país onde viveu até os 4 anos de idade e onde teve seus primeiros contatos com a música. O samba, ouvido ainda na infância, deixou marcas profundas na sua formação artística, algo que ele próprio reconhece ao falar da importância da música brasileira em sua base criativa.

Ainda criança, Afanasieff se mudou com a família para São Francisco, nos Estados Unidos. Foi lá que sua trajetória profissional começou a ganhar forma. Inicialmente ligado ao jazz como tecladista, ele foi, aos poucos, se inserindo na indústria musical norte-americana, construindo uma carreira sólida como pianista, compositor e produtor.

Walter "Wally" Afanasieff nasceu em São Paulo em 1958 (foto: KINO.de/Reprodução)

“Aos três anos, no Brasil, eu sentava no piano e já percebia que era fácil criar música. Mas eu não queria aprender música. Meu professor de piano começou a me ensinar ainda no Brasil” contou ao portal Uol em 2018. “Nos mudamos para São Francisco porque muitos russos de São Paulo estavam se mudando para lá. Infelizmente, no fim dos anos 50 e início dos anos 1960, havia corrupção no Brasil, não era um lugar perfeito para se viver.”

O ponto de virada definitivo veio no início dos anos 1990, quando Afanasieff conheceu Mariah Carey, então uma jovem cantora em início de carreira. O primeiro contato não revelou de imediato a dimensão do talento que ela viria a demonstrar, mas a convivência criativa revelou algo raro. A parceria entre os dois se mostrou essencial para o amadurecimento artístico de Mariah e para a consolidação de seu espaço no pop mundial.

“Quando eu a conheci, confesso que não encontrei nela a grande artista que ela se tornaria pouco tempo depois. Só percebi quando eu comecei a compor e entender o coração musical dela, que havia ali uma alma musical. Foi aí que percebi que era algo excepcional, que não se encontrava no resto do mundo”, disse ao Uol.

Leia também: Natal rima com família disfuncional

Ao longo dos anos, Afanasieff se tornou o principal produtor da carreira de Mariah Carey. Juntos, escreveram e produziram uma série de canções que atravessaram décadas e se tornaram referências do pop, como Hero, Dreamlover, One Sweet Day, Without You, My All e Butterfly, além do clássico natalino que redefiniria sua trajetória financeira e cultural.

Paralelamente a esse sucesso, Afanasieff também assinou um dos maiores temas do cinema. My Heart Will Go On, interpretada por Céline Dion no filme Titanic, marcou um dos pontos mais altos de sua carreira. A canção lhe rendeu o Grammy em 1999 e, no ano seguinte, ele voltou a ser premiado, desta vez como produtor do ano.

Sua assinatura musical aparece ainda em trabalhos com nomes como Michael Jackson, Lionel Richie, Savage Garden, Destiny’s Child, Kenny G, Barbra Streisand, Christina Aguilera e Ricky Martin. Hoje, Afanasieff vive em Los Angeles e é pai de três filhos: Andrei, Isabella e Christina.

No centro de seu legado popular está All I Want For Christmas Is You, cuja rentabilidade se tornou tão impressionante quanto sua longevidade. Estimativas do The Economist indicam que a música gera cerca de US$ 2,5 milhões por ano — aproximadamente R$ 13,5 milhões na cotação atual. O New York Post aponta valores ainda maiores, chegando a US$ 3 milhões anuais, algo em torno de R$ 16,2 milhões. Ambos calculam que o total acumulado desde o lançamento do single já ultrapassa US$ 60 milhões (R$ 324,3 milhões).

“Não queríamos fazer nada moderno, porque sabíamos que a música desapareceria em um mês. Seria popular por um tempo, mas não para sempre. Fizemos uma aposta e vencemos. Todo ano, durante dois meses, ganho uma pequena fortuna com All I Want for Christmas Is You”, comemorou.

O impacto da canção também se reflete nos números das plataformas digitais. O clipe oficial, lançado no YouTube em 2009, ultrapassou 831 milhões de visualizações, crescendo principalmente durante o período natalino. No Spotify, a faixa já soma mais de 2,3 bilhões de streams, desempenho que a consagra como a música natalina mais executada da história.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da versão original, a canção ganhou inúmeras releituras ao longo dos anos. Em 2011, Mariah lançou uma nova gravação ao lado de Justin Bieber no álbum Under the Mistletoe. Fora isso, artistas como Michael Bublé, Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato, Fifth Harmony e My Chemical Romance ajudaram a manter o título vivo, reforçando seu status de clássico absoluto do pop moderno.