Hits do Brasil: confira os maiores álbuns brasileiros de 2025

É difícil definir a música brasileira em 2025. Assim como nos anos passados, os ritmos, as letras e os gêneros musicais se diferem entre si e de tudo que existe em outros lugares. Neste ano, a música brasileira brilhou, seja no pop, no pagode, no hip-hop ou na própria MPB. Com isso, o Correio selecionou os lançamentos de 2025 que mais impactaram o som brasileiro.

Pop particular

É impossível começar uma retrospectiva sem falar do álbum mais importante de 2025. Na parceria entre João Gomes, Jotapê e o Sanfoneiro Mestrinho, Dominguinho, lançado em abril, traz uma gravação acústica inspirada em Dominguinhos e fez com que o forró brilhasse inclusive em premiações. O disco conquistou o prêmio de Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa no Grammy Latino. O sucesso foi tanto que, apesar da sonoridade do forró, Dominguinho se tornou pop.

No pop, o Brasil tem criado cada vez mais uma diversidade única. Neste ano, o título de diva pop brasileira vai para Marina Sena. A mineira, que entrou na carreira solo em 2021, já havia lançado o De primeira, relevante título da sua carreira, e o álbum Vício Inerente, em 2023. Porém, com o disco Coisas Naturais deixou sua marca pelo som diferenciado e viciante, além de ser um dos destaques em performances ao vivo no país.

Diferentemente de Marina Sena, com carreira recente na música brasileira, outra mulher, já consolidada no Brasil, trouxe em seu quinto álbum de estúdio uma surpresa maravilhosa. Gaby Amarantos lançou Rock doido, disco que valoriza a cultura paraense de festas de aparelhagem. O projeto é dançante e abre cada vez mais espaço para a música nortista no país.

Bahia em destaque

No carnaval, um baiano foi responsável pelo hit do ano que permeou os bloquinhos de todos os estados. Com Resenha do arrocha, J.Eskine apresentou ao Brasil um pouco do pagodão baiano misturado com arrocha em um medley de músicas famosas na Bahia. Atualmente, coleciona mais de 170 milhões de reproduções no single.

Pelo pagodão baiano, outro nome também se destacou em 2025. Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, encantou o público com seu charme e hits únicos. Sua música, O baiano tem o molho, cresceu ainda mais ao ser usada em vídeos de Wagner Moura, exaltando o ator que está na trajetória para indicação ao Oscar.

BaianaSystem, um dos nomes mais inventivos do carnaval brasileiro, também teve um lançamento impactante em 2025. Com o álbum O mundo dá voltas, lançado em janeiro de 2025, o grupo retornou após quase 10 anos sem lançar um disco e contou com participações de Emicida, Seu Jorge, Gilberto Gil e Anitta.

Outro destaque da Bahia é Rachel Reis. A jovem lançou seu segundo álbum, Divina Casca, e mistura um pouco de MPB com samba e um toque de jazz. Rachel, com uma grande voz e deixando forte sua marca na música, teve os caminhos abertos por outra grande estrela baiana. Luedji Luna surpreendeu mais uma vez em 2025 lançando dois álbuns muito próximos um do outro. Um mar para cada um e Antes que a terra acabe mostram mais uma vez a potência e a inventividade da cantora.

Hiphop no auge

Considerado como um dos álbuns de maior destaque do ano, Don L impactou a cena do hip-hop brasileiro com o disco CARO Vapor II — qual a forma de pagamento ?, projeto que mistura rap com ritmos brasileiros e é visto como uma virada na carreira do artista. BK também impressionou com Diamantes, lágrimas e rostos para esquecer consagrando o artista como um dos maiores da cena brasileira.

Kyan e Mu540 chegaram com a segunda parte do projeto iniciado em 2023. Com o álbum DOIS Quebrada Inteligente, os beats de Mu540 e as letras de Kyan diferenciam o hip hop com união de novos ritmos e formas diferentes de brincar com musicalidade. FBC também trouxe seu estilo único no disco Assaltos e Batidas, com inspiração no rap dos anos 1990.

Em um dos discos mais pessoais da sua carreira, Emicida também deixou sua marca em 2025 com o projeto Emicida Racional VL 2, que se inspira em Racionais MC's e traz reflexões sobre a morte de Dona Jacira, sua mãe, que faleceu em julho deste ano.

A cena feminina foi completamente dominada por Ebony e NandaTsunami. Com o disco KM2, Ebony mostrou personalidade e suas canções tomaram as redes sociais com letras certeiras sobre sua vivência na Baixada Fluminense e sonoridades viciantes. Já Nanda, brilhou com seu primeiro álbum de estúdio, É Disso Que Eu Me Alimento, sendo uma das grandes promessas para o hip hop feminino.





























