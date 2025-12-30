Relembre os casais famosos que terminaram em 2025

O ano de 2025 foi marcado por mudanças significativas na vida amorosa de celebridades brasileiras e internacionais. Casamentos longos, romances recentes e relações que nasceram sob os holofotes chegaram ao fim, quase sempre acompanhados de comunicados públicos, pedidos de respeito e muita repercussão nas redes sociais. Veja abaixo os principais términos do ano:

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Depois de cinco anos juntos, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação em maio de 2025. Pais de três filhos, o ex-casal explicou que a decisão foi tomada de forma consciente e sem conflitos. Em publicações nas redes sociais, eles reforçaram que seguirão unidos como amigos e parceiros na criação das crianças, preservando a família que construíram ao longo dos anos.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Um dos términos mais inesperados do ano foi o de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Após quase cinco anos de relacionamento, marcados por muitas demonstrações públicas de carinho, os dois comunicaram o fim de forma conjunta no fim do ano. Segundo eles, a relação chegou ao fim por um processo natural de transformação, baseado em diálogo, maturidade e respeito mútuo.

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento após mais de 16 anos juntos. Pais de três filhos, eles afirmaram que a decisão foi construída com cuidado e diálogo, sempre priorizando o bem-estar da família. O casal destacou que, apesar da separação, o vínculo familiar e o afeto permanecem.

Katy Perry e Orlando Bloom

Após nove anos juntos, o ator Orlando Bloom e a cantora Katy Perry confirmaram o fim do casamento em junho deste ano. Segundo fontes próximas ao casal, a relação “vinha se desgastando” e ambos perceberam que seria melhor para a filha, Daisy Bloom, que tivessem pais separados.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

O casamento dos influenciadores chegou ao fim depois de 15 anos juntos. Após o anúncio, uma série de especulações envolvendo traição, descoberta de bissexualidade por parte de Carlinhos e até um suposto relacionamento com a influenciadora Eduarda Luvisneck repercutiram nas redes. Todos os “boatos” foram negados por eles, que até hoje, protagonizam postagens nas redes sobre sentirem saudades um do outro.

Pitty e Daniel Weksler

Pais da pequena Madalena, de 8 anos, a cantora Pitty e o baterista do NX Zero, Daniel Weksler anunciaram, no início deste ano, o término do casamento. Eles se conheceram no camarim de uma premiação e estavam juntos desde 2006. A decisão foi publicada nas redes sociais da cantora, que afirmou que “um ciclo que termina, é sempre outro que começa” e que ambos seguem como amigos.

Zé Felipe e Ana Castela

O cantor Zé Felipe foi às redes mais uma vez neste ano para anunciar o término do relacionamento com a também cantora Ana Castela. O casal havia assumido o relacionamento em outubro e, desde então, publicavam fotos e apareciam em vídeos bem apaixonados. O término ocorreu dias após a família Castela e a do artista festejarem o Natal juntos.

Cocielo e Tata

Outro término que chocou os internautas e os fez duvidar se o anúncio oficial seria, na verdade, uma brincadeira, foi o término do casamento do youtuber Júlio Cocielo e da influenciadora e apresentadora do PodDelas Tata Estaniecki. Casados desde 2018 e pais da Beatriz, de 5 anos, e do Caio, de 2, o casal era muito querido pelo público, que chegavam a comentar em diversas publicações sobre "não acreditarem mais no amor, se algum dia terminassem".

Apesar de toda a repercussão, o casal foi visto junto em novembro. Durante uma brincadeira na comemoração do aniversário da influenciadora, ambos protagonizaram até mesmo um selinho, o que reforçou uma possível volta.

Iza e Yuri Lima

A cantora Iza e o ex-jogador de futebol Yuri Lima anunciaram o término em outubro. Uma polêmica envolvendo o casal teria começado um mês antes, quando uma mulher chamada Adrielly se pronunciou após Yuri republicar uma foto antiga dela de biquíni.

Em maio, Iza falou pela primeira vez sobre sua decisão de perdoar e reatar o relacionamento com o ex-jogador, após ter descoberto uma decisão por parte dele enquanto ainda estava grávida.

Mateus Solano e Paula Braun

Mateus Solano e Paula Braun surpreenderam após anunciar o fim do relacionamento de 17 anos. O comunicado foi feito através de uma mensagem conjunta compartilhada nas redes. Mesmo após o término, ambos falam com muito carinho e afeto um do outro, o que os permite viajar com os filhos mesmo estando separados. Paula ainda falou que as pessoas querem ver as mulheres dentro de um “eterno clichê” de dor e sofrimento, mas a nossa maior arma é a alegria e a capacidade de se reinventar.

Poze do Rodo e Vivi Noronha

A influenciadora e o cantor anunciaram o término no começo de novembro e trocaram diversas alfinetadas nas redes sociais. O funkeiro chegou a expulsar Vivi de casa após descobrir que ela estava se envolvendo com outra pessoa.

O casal se conheceu ainda na adolescência na Favela do Rodo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e começaram o relacionamento em 2018. Entre idas e vindas, os dois são pais de três filhos: Júlia, de 6 anos; Miguel, que tem 4 anos; e Laura, de 3.