Globoplay vai produzir filme sobre Carmen Miranda com Larissa Manoela

Pra Você Gostar de Mim, futuro longa que narrará a trajetória de Carmen Miranda (1909-1955), e que terá Larissa Manoela como a intérprete da protagonista, ganhou novos detalhes acertados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo informações do jornal O Globo, o filme de Bruno Barreto terá as filmagens iniciadas no ano que vem, ao qual a equipe rodará sequências externas nos Estados Unidos, e o restante no Brasil. Além disto, o Globoplay e a Giros Filmes serão parceiras na produção.
Inicialmente, Tatá Werneck havia sido o nome pensado para o papel de Carmem Miranda, mas, em decorrência dos compromissos com a Globo, não poderá participar do projeto.
Larissa Manoela, que trabalhou com Bruno Barreto, será intérprete da cantora no projeto que mostrará sua vida no território americano. Melanie Dimantas, que escreveu o longa Carlota Joaquina, Princesa do Brazil (1995), assina o roteiro.
O post Globplay vai produzir filme sobre Carmen Miranda com Larissa Manoela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.