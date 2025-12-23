Renata Fan falou publicamente, pela primeira vez, sobre a morte do pai ao encerrar o programa Jogo Aberto, da Band, nesta segunda-feira (22). Visivelmente emocionada, a apresentadora prestou uma homenagem a Paulo Antônio Ribeiro Fan, que morreu aos 76 anos no sábado, dia 20, em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul.
Durante a despedida, Renata Fan contou que a perda foi intensa e repentina. Ainda assim, explicou que fez questão de retornar ao trabalho. Segundo ela, essa decisão representa um dos maiores ensinamentos deixados pelo pai. O valor do trabalho digno e do compromisso até o fim foi algo presente em toda a trajetória de Paulo Antônio.
Além disso, a apresentadora destacou outro pilar fundamental. A família sempre foi prioridade absoluta para o pai. Por isso, Renata Fan dedicou o programa à memória dele, reforçando a importância da união familiar e dos laços construídos ao longo da vida.
Em seguida, ela agradeceu o apoio recebido neste momento difícil. A apresentadora citou o irmão, os sobrinhos, a mãe e também o marido, ressaltando a força da família diante da dor. Para Renata Fan, a presença dessas pessoas foi essencial para atravessar o luto.
Por fim, a comunicadora se dirigiu novamente ao pai. Com emoção, afirmou que levará os ensinamentos recebidos por toda a vida. A saudade, segundo ela, será transformada em memória e em gratidão, mantendo vivo o legado deixado por Paulo Antônio Ribeiro Fan.
O post Renata Fan fala pela primeira vez sobre a morte do pai e se emociona foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.