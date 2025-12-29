Netflix anuncia trailer de nova temporada da série Bridgerton

A Netflix anunciou na última quarta-feira (25/12) o trailer da quarta temporada de Bridgerton. Essa nova parte da trama foca em Benedict (Luke Thompson), conhecido por rejeitar a ideia de casamento, o personagem se envolve em um romance inesperado após se apaixonar por uma mulher misteriosa durante um baile de máscaras. A temporada aposta em uma narrativa inspirada em contos de fadas e em conflitos atravessados por diferenças sociais.

Além do novo casal, os episódios retomam personagens já conhecidos do público e apresentam desdobramentos para relações que marcaram temporadas anteriores. Entre elas, Penelope (Nicola Coughlan), que enfrenta novos desafios agora que sua identidade como colunista de fofoca é conhecida por todos. A produção segue sob o comando de Jess Brownell, com Shonda Rhimes entre as produtoras executivas, e mantém o tom romântico e dramático que consolidou a série como um fenômeno global.

A quarta temporada será lançada em duas partes na Netflix: os quatro primeiros episódios estreiam em 29 de janeiro, enquanto os capítulos finais chegam à plataforma em 26 de fevereiro. Bridgerton, baseado nos nove livros de Julia Quinn, se tornou um fenômeno do streaming, as três temporadas já disponíveis estão entre as Top 10 mais populares da história do Netflix. O sucesso se estende também ao spin-off Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton. Com isso, a trama já está renovada até a sexta temporada.