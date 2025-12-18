Série documental 'Diaspóricas' destaca mulheres negras matriarcas

A série documental Diaspóricas apresenta histórias de mulheres negras que têm a música como herança, força e caminho de vida. Com lançamento na segunda-feira (22/12), `às 20h, no YouTube, o penúltimo episódio é dedicado a Martinha do Coco, mestra da cultura popular e referência do carnaval do Distrito Federal. Disponível no YouTube, a terceira temporada da produção lança episódios semanais com narrativas acessíveis para aproximar o público de trajetórias ligadas à ancestralidade, à memória e às tradições culturais brasileiras. Ao colocar as artistas no centro da narrativa, a série valoriza os saberes e as histórias transmitidas entre gerações.

Pernambucana radicada no Paranoá, Martiha do Coco construiu a trajetória unindo ritmos nordestinos às vivências no Cerrado e se tornou conhecida por fortalecer o pré-carnaval de rua com o bloco Segura o Coco.

Com o tema matriarcas, a nova temporada reúne curtas-documentários sobre artistas que atuam em Brasília, Goiânia e São Paulo. A série passeia por diferentes estilos musicais, como jazz, música de concerto, coco do Cerrado, maracatu e coco de folia, sempre a partir das experiências pessoais e coletivas das protagonistas. As histórias revelam como a música atravessa o cotidiano e a construção identitária dessas mulheres.

Serviço

Série documental Diaspóricas

Episódios lançados estão disponíveis no canal do youtube Diaspóricas.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel