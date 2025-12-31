Confira os artistas que foram a revelação da música brasileira em 2025 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ao longo de 2025, diversos artistas ocuparam o topo das principais paradas musicais nacionais e conquistaram o coração de milhares de brasileiros. Em meio aos diversos artistas já consagrados e que reúnem centenas de fãs, novos talentos também alcançaram essa visibilidade no mainstream.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com alguns artistas que ganharam notoriedade no cenário da música brasileira em 2025, e que se tornaram conhecidos. Confira abaixo:

Danilo e Davi

Compositores de sucessos para outros artistas como Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, a dupla conquistou notoriedade nacional com o hit ‘Apaga Apaga Apaga’.

DJ Japa NK

Ex-pedreiro, o artista representa a nova geração do funk brasileiro. Cantor, compositor e produtor das próprias músicas, ele coleciona mais de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de ter alcançado as principais paradas dos charts Global da plataforma.