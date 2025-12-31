Confira os artistas que foram a revelação da música brasileira em 2025

Ao longo de 2025, diversos artistas ocuparam o topo das principais paradas musicais nacionais e conquistaram o coração de milhares de brasileiros. Em meio aos diversos artistas já consagrados e que reúnem centenas de fãs, novos talentos também alcançaram essa visibilidade no mainstream.
Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com alguns artistas que ganharam notoriedade no cenário da música brasileira em 2025, e que se tornaram conhecidos. Confira abaixo:
Danilo e Davi
Compositores de sucessos para outros artistas como Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, a dupla conquistou notoriedade nacional com o hit ‘Apaga Apaga Apaga’.
DJ Japa NK
Ex-pedreiro, o artista representa a nova geração do funk brasileiro. Cantor, compositor e produtor das próprias músicas, ele coleciona mais de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de ter alcançado as principais paradas dos charts Global da plataforma.
Talita Mel
A cantora, de 25 anos, conquistou notoriedade com o hit ‘Melzinho’, gravado com Xand Avião, sendo considerada uma das novas vozes do Nordeste no cenário musical brasileiro.
Vitinho Imperador
Natural de Maceió, no Alagoas, o artista se tornou um fenômeno do forró e piseiro, misturando ritmos nordestinos com funk e brega funk, e emplacou sucessos virais como ‘Eu Me Apaixonei’.
Panda
Jonathan Scarello Anjos, mais conhecido como Panda, é um dos novos nomes do meio sertanejo, e chegou a emplacar cerca de quatro músicas no top 200 do Spotify. A semelhança com a potência vocal do cantor Bruno, dupla de Marrone, o tornou ainda mais conhecido e ouvido pelo grande público.
Rey Vaqueiro
David Linhares Pereira de Sousa, mais conhecido como Rey Vaqueiro, conquistou notoriedade no piseiro e vaquejada, pelo destaque com sua voz grave e estilo autêntico. Ele emplacou hits como ‘Estrela’ e uma regravação de ‘Body Splash’, de Felipe Araújo e Luan Pereira.
Yuri Redicopa
Natural de São Paulo, o artista iniciou a sua carreira há cinco anos, e foi conquistando expansão no meio do funk mais recentemente, em que emplacou virais nas plataformas como TikTok e Instagram, com sucessos como ‘Esse Cupido Não Me Ajuda’, ‘Rebola Não Para’ e ‘Brisada Que Ela Se Joga’.
NandaTsunami
Fernanda Xavier Ferreira Santana, conhecida como NandaTsunami, lançou seu disco de estreia, É Disso Que Eu Me Alimento, e conquistou notoriedade no rap nacional, se potencializando como uma das novas vozes femininas da cena, que têm cada vez mais ganhado destaque com as mulheres.
Yan
Após viralizar com vídeos caseiros nas redes sociais durante a pandemia, o artista se tornou destaque por sua voz marcante, sendo hoje um dos nomes mais ouvidos do pagode nacional, com parcerias de sucesso.
Fernandinha
Ex-vocalista da banda Forró Real, a artista seguiu carreira solo com o apoio de Wesley Safadão, e se tornou um dos mais novos nomes femininos da cena forrozeira.
Viviane Batidão
Conhecida como a ‘Rainha do Tecnomelody’, que mistura ritmos do Norte (brega, tecnomelody, tecnobrega), a artista conquistou notoriedade após participar dos Ensaios da Anitta, e ter sido indicada no Prêmio Multishow. No final deste ano, ela emplacou a parceria ‘Só Pra Tu’, com a ‘Girl from Rio’.
