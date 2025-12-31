Música de Diego e Victor Hugo é a mais tocada do ano no Brasil; veja lista

Top 10 músicas mais tocadas no Brasil em 2025 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A música brasileira dominou 2025. Ao longo do ano, plataformas digitais registraram números impressionantes de reproduções. Além disso, estilos como sertanejo, pagode e funk lideraram o consumo no país. O público também mostrou preferência por versões ao vivo, que ocuparam boa parte das paradas.

Os dados reunidos abaixo têm como base a Retrospectiva Spotify Brasil 2025, levantamentos do YouTube Charts Brasil e rankings divulgados pela Billboard Brasil em dezembro de 2025. A lista reflete o desempenho geral das faixas nas principais plataformas de streaming.

As 10 músicas mais tocadas no Brasil em 2025

1. Tubarões — Diego e Victor Hugo

A canção liderou o ano em número de streams, de acordo com os dados das plataformas. Além disso, ganhou força com a versão ao vivo e presença constante em playlists populares.

2. P do Pecado — Grupo Menos É Mais com Simone Mendes

O pagode romântico conquistou espaço rápido. Em seguida, viralizou no YouTube e manteve alto volume de execuções.

3. Coração Partido (Corazón Partío) — Grupo Menos É Mais

A releitura do clássico espanhol caiu no gosto do público. Assim, virou um dos maiores sucessos do gênero em 2025.

4. Apaga Apaga Apaga — Danilo e Davi

O sertanejo ganhou destaque nacional. Logo depois, passou a figurar entre os vídeos mais vistos do ano.

5. Última Saudade — Henrique e Juliano

A dupla manteve sua força no streaming. Portanto, a música ficou entre as mais tocadas durante vários meses.

6. Fui Mlk — NILO, DJ Di Marques e MC Paiva

O funk mostrou mais uma vez seu alcance. Consequentemente, a faixa teve alto desempenho nas plataformas digitais.

7. Mãe Solteira — DG e Batidão Stronda, MC Davi, J. Eskine e MC G15

O hit viralizou nas redes sociais. Além disso, acumulou milhões de visualizações no YouTube.

8. Famosinha — DJ Caio Vieira, MC Meno K e MC Rodrigo do CN

A música cresceu de forma orgânica. Assim, entrou em diversas playlists brasileiras ao longo do ano.

9. Die With A Smile — Lady Gaga e Bruno Mars

Mesmo sendo internacional, a canção teve forte impacto no Brasil. Por isso, apareceu entre as mais tocadas do YouTube no país.

10. Pilantra e Meio — Eric Land e Natanzinho Lima

O piseiro também marcou presença. Dessa forma, fechou o top 10 das músicas mais ouvidas de 2025.

