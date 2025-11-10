Simone e Simaria formam dupla novamente e emocionam fãs; veja!

Simone Mendes, 41, e Simaria, 43, surpreenderam os fãs ao protagonizarem um reencontro musical inesperado.

Separadas nos palcos desde o fim da dupla sertaneja em 2022, as irmãs voltaram a cantar juntas durante uma visita à casa de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, em um momento descontraído que rendeu cantorias de sucessos como "Bom Substituto" e "126 Cabides".

O clima de nostalgia tomou conta dos admiradores que acompanharam o registro nas redes sociais. Embora a parceria artística tenha chegado ao fim, a sintonia entre as duas segue intacta. A separação aconteceu por decisão de Simaria, que preferiu pausar a carreira para priorizar sua saúde e o convívio familiar, após enfrentar um quadro de tuberculose.

Em entrevista recente, Simone relembrou a decisão que marcou o encerramento de um ciclo. "Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", contou.

Apesar de seguirem rumos distintos na música, a relação entre as irmãs permanece firme. No aniversário de Simaria, Simone fez questão de se declarar:

"Você é mais do que irmã, é parte do meu coração! Que esse novo ano de vida te traga paz, amor, saúde e muitas alegrias. E lembre-se sempre: estarei ao seu lado, cuidando de você com todo o amor que tenho no coração. Te amo imensamente".

Simone continua em carreira solo, percorrendo o país com sua nova fase artística, enquanto Simaria segue mais reservada, focada em sua vida pessoal. O reencontro, ainda que breve, reacendeu a saudade entre os fãs que torcem por momentos como esse.