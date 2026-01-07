Irmã de Zé Felipe rebate crítica após celebrar Réveillon na casa de Vini Jr. - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Monyque Isabella, filha de Leonardo, usou as redes sociais nesta última terça-feira (6), e rebateu uma crítica feita pela sua postura ao celebrar o Réveillon na casa de Vini Jr., atual namorado da ex-cunhada, Virginia Fonseca.

Através do Instagram, um internauta expôs sua opinião: "Acho lindo a amizade e união, mas ir na casa do Vini acho nada a ver, sem noção", declarou.

Em resposta, a filha de Leonardo, então, respondeu: "É só você não ir quando ele te convidar, ué. A vida é simples, quem complica são vocês", disse.

A virada de ano de Virginia ocorreu em Madri, ao lado dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1, de amigos, e da ex-cunhada, Monyque Isabella da Costa, a irmã de Zé Felipe.