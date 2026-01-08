'Avatar: Frontiers of Pandora' ganha nova expansão Das Cinzas (From the Ashes)

Junto ao lançamento do terceiro filme da grande franquia de James Cameron, o universo de Avatar nos videogames ganhou uma nova aquisição. O jogo original Avatar: Frontiers of Pandora, lançado em 2023, ganha uma nova expansão: From the ashes, que traz um pouco do novo filme para os jogos, com visuais mais sombrios e Pandora em chamas.

Nova narrativa

No jogo base, o jogador pode criar seu personagem Na’vi e, na história, um órfão Na’vi acorda após quinze anos na RDA, sendo moldado para servir aos humanos. Na primeira versão, a história gira em torno da exploração de Pandora e reconexão do personagem com o mundo e com o seu povo, para lutar com a RDA que busca explorar Pandora até a sua ruína.

Já na nova expansão, o jogador é So'lek, grande guerreiro Na’vi que carrega muita mágoa da destruição de seu planeta e do sumiço da sua família. O personagem é secundário na versão base e na expansão, está em busca de sua família e, principalmente, de vingança. Além dos problemas com a RDA, o guerreiro também enfrenta o clã das cinzas, tribo de na’vi que também buscam comandar Pandora a todo custo.

O jogador começa com o guerreiro So'lek, ao invés de criar o próprio personagem (foto: Divulgação)

Mundos opostos

No jogo original, assim que o personagem sai da RDA, encontra com um novo mundo belíssimo, com a possibilidade de explorar cada centímetro do mapa e de toda a vegetação de Pandora. Assim como no filme, os visuais são uma parte impactante da experiência, com possibilidade de interação com a fauna e a flora do local, além de um processo de exploração essencial para a história do jogo.

Já na expansão, o mundo de Pandora está destruído. Com tudo em chamas e com um aspecto bem mais sombrio do que na visão base, a expansão aprofunda a história com visuais e sentimentos de perda, rancor e busca por vingança, que transparecem no estado físico do planeta tão belo que é Pandora.

Além disso, o personagem do jogo original é movido por muita inocência, conhecendo pela primeira vez o seu planeta e buscando se reconectar com suas origens. Já So’lek na expansão, já sabe as belezas de seu mundo e o enxerga em decadência. Na versão base, o personagem precisa construir suas armas, buscar comida e se acostumar com a nova realidade, parte que toma bastante tempo do jogo em exploração. Na expansão, o guerreiro já vem armado, com armas captadas na RDA, dando mais espaço para batalhas e ação no jogo, tornando a experiência do jogador mais intensa.

O mundo de Pandora na nova expansão aparece em chamas sem a beleza da versão base (foto: Divulgação)

Uma nova visão

Para a nova expansão, o modo em terceira pessoa foi adicionado, o que é um grande ganho. Além de tornar a jogabilidade mais interessante, encarar na tela um Avatar gigantesco e todos os seus poderes, mais intensos do que o personagem do jogo base, acrescenta muito na experiência do jogo. Por ser um grande guerreiro e pela sua estatura e força, So’lek corre, pula e derrota inimigos, muitas vezes de forma brutal.

Com a mudança de visão de jogo criada para a expansão, agora também é possível alterá-la no jogo base, de forma gratuita. Para aqueles que não gostam do modo de terceira pessoa e preferem ter a visão de um guerreira na’vi, o modo em primeira pessoa ainda é uma opção e a troca pode ser realizada a qualquer momento do jogo com apenas um clique no controle.

Apesar de algumas dificuldades na jogabilidade em lugares pequenos pelo tamanho dos personagens, a expansão é um grande acréscimo a Avatar: Frontiers of Pandora. Jogando com o grande guerreiro So’lek, o jogador entra em batalhas difíceis, explora o seu mundo em ruínas e acompanha uma história que aborda luto, vingança e culpa, de forma mais profunda do que a do jogo base.

Agora, é possível jogar em terceira pessoa (foto: Divulgação)

Avatar: Frontiers of Pandora está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC





