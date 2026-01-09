Comédia, animação e drama: atrações de cinema buscam todo tipo de público

A partir da ideia da dupla Paulo Gustavo e Marcus Majella chegou-se à comédia Agentes muito especiais que estreia uma das atrações do cinemas. Com roteiro de Fil Braz (o mesmo de Minha mãe é uma peça) o longa trata dos bastidores de formação do fictício Centro de Operações de Inteligência da Indústria. Na trama, a fim de combater a organização Bando da Onça, Johnny (Pedroca Monteiro) e Jeff (Majella) afunilam a parceria inicialmente pouco azeitada. Com direção de Pedro Antonio (Evidências do amor), o filme traz personagens dos atores Dudu Azevedo e Dira Paes.

Ainda na linha das aventuras cômicas, uma animação, toda com cenários planejados em 3D, desponta apoiada na criação, em 1940, de William Hanna e Joseph Barbera: a dupla Tom & Jerry. Gang Zhang é quem dirige o filme em que um acesso à portal mágico chamado de Cidade Dourada. A partir dele é dada a largada para a aventura no museu protagonizada pelo gato e pelo rato. O filme aposta na experiência cultural despertada pela interação de civilizações antigas. Na trama, Jerry, fica antenado nas diferenciais culturais, ao adentrar uma mostra no Metropolitan Museum (Nova York); nisso, ele complicará a vida de Tom, destacado como segurança do museu.

Drama saído da realidade

As lacunas na vida real de pessoas, atualmente, contam com apoio de agências japonesas que suprem questões emocionais ofertando atores para criarem envolvimento intenso com usuários dispostos a contratar pais, mães, namorados e esposas, sem grandes pruridos. A partir da premissa, a diretora da premiada série Treta, Hikari desenvolveu roteiro com o parceiro Stephen Blahut, para o longa Família de aluguel.

Na trama do longa, cabe a um ator norte-americano (papel de Brendan Fraser) incorporar tipos desejados por terceiros, na Tóquio contemporânea. Ética, pertencimento e reais conexões humanas entram em jogo, a partir da nova realidade dele. O drama cômico tem como destaque a jovem atriz Shannon Mahina Gorman, revelação, na pele de Mia.

