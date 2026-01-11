Brasil está, novamente, a um passo do Oscar

Na noite de hoje, o Brasil tem grandes chances de dar mais um passo em sua trajetória para o Oscar. O Globo de Ouro, um dos grandes termômetros do Oscar, ocorre nesta noite e O agente secreto concorre em três categorias: Melhor filme dramático, Melhor filme internacional e Wagner Moura concorre a Melhor ator em filme dramático. A premiação será exibida na Globo, após o Fantástico.

Wagner Moura é o favorito para levar o prêmio para casa na categoria de Melhor ator em filme dramático. A premiação separa os atores entre comédia e drama, deixando Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, dois dos seus maiores adversários nas premiações, na categoria de Melhor filme de comédia. Wagner Moura disputa o prêmio ao lado de Oscar Isaac (Frankestein), Joel Edgerton (Sonhos de trem), Michael B.Jordan (Pecadores), Dwayne Johnson (Coração de lutador: The smashing machine) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do desconhecido).

Na categoria de Melhor atriz de filme dramático, as favoritas são Jesse Buckley, pelo seu papel em Hamnet, e Renate Reinsve, protagonista do longa norueguês Valor sentimental. Porém, as chances para Jesse levar a estatueta para a casa parecem mais altas. Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Tessa Thompson e Eva Victor também concorrem na categoria.

No campo da direção, os selecionados trazem curiosa disputa: praticamente um estreante na premiação, Paul Thomas Anderson (que disputou, em 2022, pelo roteiro de Licorice Pizza), paira como favorito por Uma batalha após a outra. No encalço dele está Chloé Zhao (do clássico drama Hamnet — A vida antes de Hamlet), lembrada como a primeira cineasta asiática a vencer o Oscar de direção (por Nomadland, que a consagrou no Globo de Ouro, em 2021).

Entre os atores de musical ou comédia, o terreno também acusa indefinição: Ethan Hawke (há 10 anos, indicado como ator coadjuvante) volta ao topo, ao dar vida à fase crítica do adoecido compositor Lorenz Hart. Quem deve impôr trabalho para Hawke é Timothée Chalamet (por Marty Supreme), já na quinta indicação ao Globo de Ouro, desde 2018, sem nunca ter vencido. Leonardo DiCaprio, consagrado por O aviador, O regresso e O lobo de Wall Street, entra forte no páreo, como protagonista do filme de Paul Thomas Anderson.

Numa noite em que haverá premiação para a Realização Cinematográfica e de Bilheteria, com a entrada imprevisível de disputa de F1 — O filme e Pecadores, uma boa surpresa deve vir com a vitória de Rose Byrne, vencedora do Urso de Prata de melhor atriz (em Berlim), que tem chances de arrebatar o Globo, por Se eu tivesse pernas, eu te chutaria. Ela desbancaria as veteranas Cynthia Erivo,Kate Hudson, Amanda Seyfried e Emma Stone.

A noite deve render celebração para dois coadjuvantes do norueguês Valor sentimental: Stellan Skarsgard, impecável, como o pai da personagem da ótima Inga Ibsdotter Lilleaas. Embolando o meio de campo estão os veteranos Sean Penn (por Uma batalha atrás da outra), na sexta indicação, e Amy Madigan (elemento surpresa em A hora do mal) — ela retorna 40 anos depois de competir por Duas vezes na vida.