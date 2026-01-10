Violência e preconceito: Manoel Carlos escreveu sobre dilemas da sociedade

A violência doméstica foi um dos temas retratados em Mulheres Apaixonadas, de 2003 - (crédito: Reprodução/Memória Globo)

Manoel Carlos, que morreu neste sábado (10/1), ficou conhecido por escrever novelas repletas de dramas familiares e personagens marcantes. Ambientadas no Rio de Janeiro, as histórias do autor não fugiam de temas polêmicos, abordando assuntos como violência contra a mulher, sexualidade, preconceito e violência urbana.

“Maneco”, como era conhecido, deixou uma marca inesquecível na dramaturgia brasileira. Quem não se lembra das famosas “Helenas”, protagonistas recorrentes que marcaram as novelas do autor? Ou de cenas clássicas, como Camila, interpretada por Carolina Dieckmann, tendo os cabelos raspados em Laços de Família?

Confira alguns dos temas polêmicos abordados por Manoel Carlos:

Violência urbana

Em 2003, telespectadores ficaram chocados com a cena de Mulheres Apaixonadas, em que Téo (Tony Ramos) e Fernanda (Vanessa Gerbelli) ficam encurralados em um tiroteio entre policiais e criminosos no Leblon.

Antes, Salete (Bruna Marquezine) era avisada por um anjo que algo aconteceria com a mãe. Téo e Fernanda são baleados em meio ao fogo cruzado em um dos episódios que ficou marcado na televisão brasileira.

Etarismo e maus-tratos a idosos

Também em Mulheres Apaixonadas, a personagem Dóris (Regiane Alves) se tornou uma das vilãs mais famosas da época por maltratar os avós Leopoldo (Oswaldo Louzada) e Flora (Carmem Silva).

A trama impactou tanto as telas brasileiras que impulsionou a aprovação do Estatuto do Idoso em 2003.

Violência contra a mulher

Mulheres Apaixonadas ficou marcada por vilões odiados pelo público. Dan Stulbach interpretou Marcos, o agressor de Raquel (Helena Ranaldi). Em uma das cenas mais fortes da dramaturgia nacional, ele agredia a ex-esposa com uma raquete de tênis.

A novela foi ao ar dois anos antes da criação da Lei Maria da Penha e levantou debates sobre a violência contra a mulher.

Leucemia

O Brasil parou em 2000 para acompanhar, em Laços de Família, o drama de Camila (Carolina Dieckmann) no tratamento contra a leucemia. A cena emblemática em que a atriz tem o cabelo raspado para o início do tratamento clínico foi tão marcante que o número de doações de medula óssea chegou a aumentar na época.

Síndrome de Down

Em Páginas da Vida, exibida em 2006, a trama gira em torno do preconceito e inclusão. Clara (Joana Mocarzel) é uma criança com Síndrome de Down que é rejeitada pela própria avó e encontra abrigo ao ser adotada por Helena (Regina Duarte).