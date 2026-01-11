Globo de Ouro: veja o look das celebridades no tapete vermelho

O mundo do entretenimento está se preparando para a edição 2026 do Globo de Ouro, que ocorrerá neste domingo (11/1). As celebridades já estão desfilando os looks no tapete vermelho da premiação, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Veja alguns destaques:
O Brasil chega a uma marca inédita, com um filme nacional concorrendo a três categorias da premiação: O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, está indicado a Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme - Drama.
Por Ronayre Nunes
postado em 11/01/2026 20:13 / atualizado em 11/01/2026 21:25