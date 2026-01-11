InícioDiversão e Arte
Globo de Ouro: veja o look das celebridades no tapete vermelho

Celebridades já estão desfilando os looks no tapete vermelho da premiação, em Los Angeles, nos Estados Unidos

Wagner Moura e a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026 - (crédito: Michael Tran / AFP)
Wagner Moura e a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026 - (crédito: Michael Tran / AFP)

O mundo do entretenimento está se preparando para a edição 2026 do Globo de Ouro, que ocorrerá neste domingo (11/1). As celebridades já estão desfilando os looks no tapete vermelho da premiação, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Veja alguns destaques:

  • Julia Roberts no Globo de Ouro 2026
    Julia Roberts no Globo de Ouro 2026 Frederic J. Brown / AFP
  • Jenna Ortega no Globo de Ouro 2026
    Jenna Ortega no Globo de Ouro 2026 Frederic J. Brown / AFP
  • Owen Cooper no Globo de Ouro 2026
    Owen Cooper no Globo de Ouro 2026 Frederic J. Brown / AFP
  • Teyana Taylor no Globo de Ouro 2026
    Teyana Taylor no Globo de Ouro 2026 Michael Tran / AFP
  • Nikki Glaser no Globo de Ouro 2026
    Nikki Glaser no Globo de Ouro 2026 Frederic J. Brown / AFP
  • Selena Gomez no Globo de Ouro 2026
    Selena Gomez no Globo de Ouro 2026 Frederic J. Brown / AFP
  • Wagner Moura no Globo de Ouro 2026
    Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 Michael Tran / AFP
  • Wagner Moura e a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026
    Wagner Moura e a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026 Michael Tran / AFP
  • Damson Idris no Globo de Ouro 2026
    Damson Idris no Globo de Ouro 2026 Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
  • Priyanka Chopra Jonas e Nick Jonas no Globo de Ouro 2026
    Priyanka Chopra Jonas e Nick Jonas no Globo de Ouro 2026 Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
  • Brittany Snow no Globo de Ouro 2026
    Brittany Snow no Globo de Ouro 2026 Frederic J. Brown / AFP

O Brasil chega a uma marca inédita, com um filme nacional concorrendo a três categorias da premiação: O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho,  está indicado a Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme - Drama.

