O agente secreto é indicado à categoria de Melhor filme no Oscar 2026 

Longa de Kleber Mendonça vai concorrer a Melhor Filme no Oscar 2026 - (crédito: Vitrine Filmes/Divulgação)

Nesta quinta-feira (22/1), O agente secreto foi indicado à categoria mais importante do Oscar. Em Melhor filme, o longa aparece ao lado de Bugonia, F1, Hamnet, Frankenstein, Marty Supreme, Valor sentimental, Pecadores e Sonhos de trem. O longa brasileiro também aparece nas categorias de Melhor ator e Melhor filme internacional.

Este ano, O agente secreto repete o feito de Ainda estou aqui marcando seu espaço na categoria mais marcante da noite. A premiação está marcada para o dia 15 de março.



