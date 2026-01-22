O agente secreto é indicado à categoria de Melhor filme no Oscar 2026 

Nesta quinta-feira (22/1), O agente secreto foi indicado à categoria mais importante do Oscar. Em Melhor filme, o longa aparece ao lado de Bugonia, F1, Hamnet, Frankenstein, Marty Supreme, Valor sentimental, Pecadores e Sonhos de trem. O longa brasileiro também aparece nas categorias de Melhor ator e Melhor filme internacional.
Este ano, O agente secreto repete o feito de Ainda estou aqui marcando seu espaço na categoria mais marcante da noite. A premiação está marcada para o dia 15 de março.
Por Mariana Reginato
postado em 22/01/2026 10:54 / atualizado em 22/01/2026 11:17