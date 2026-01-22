Oscar: O Agente Secreto pode concorrer em até 5 categorias

Antes do anúncio oficial das indicações ao Oscar 2026, o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, é apontado como um dos candidatos mais fortes, com chances de concorrer não apenas a Melhor Filme Internacional, mas também a categorias tradicionalmente dominadas por produções hollywoodianas, incluindo Melhor Filme, Direção, Ator e Roteiro Original.

Especialistas e veículos de referência na cobertura de premiações de Hollywood apontam que o longa pode alcançar até cinco indicações, um feito inédito para o Brasil. Caso isso se confirme, o filme superaria o recorde de Cidade de Deus, que recebeu quatro nomeações em 2004, e reforçaria ainda mais o momento histórico artístico vivido pelo país após a primeira estatueta conquistada em 2025 com Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, e estrelado por Fernanda Torres.

A divulgação da lista oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está marcada para esta quinta-feira (22/1). Publicações como Variety, Gold Derby, The New York Times, The Hollywood Reporter e Next Best Picture atualizaram as apostas e, pela primeira vez desde o início da temporada, concordam ao apontar O Agente Secreto como indicado em mais de uma categoria.

A revista Variety indica o filme brasileiro em ao menos quatro disputas: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator — com Wagner Moura — e Direção de Elenco, categoria recente na premiação. A publicação também vê chances de uma indicação adicional para Melhor Roteiro Original, assinado por Kleber Mendonça Filho.

Já o Gold Derby atribui 85,3% de probabilidade para uma nomeação em Melhor Filme e 91,7% para Wagner Moura como Melhor Ator, colocando o baiano à frente de nomes como Michael B. Jordan e Ethan Hawke.

Segundo o The New York Times, a vitória dupla no Globo de Ouro deu novo fôlego à produção pernambucana na categoria principal do Oscar. O jornal destaca ainda o chamado “efeito de última hora”, fenômeno que pode favorecer Wagner Moura, repetindo o movimento que levou Fernanda Torres à indicação no ano anterior.

Além do longa, outras produções com participação brasileira também aparecem no radar internacional. A Variety aposta em Adolpho Veloso para Melhor Fotografia por Sonhos de Trem e aponta a coprodução internacional Yanuni como forte candidata a Melhor Documentário. "Amarela", dirigido por André Hayato Saito, também está cotado para concorrer na categoria melhor curta-metragem.

A lista completa de indicados será divulgada às 10h30 (no horário de Brasília) e poderá ser acompanhada pelo site oficial do Oscar, pelos streamings Hulu e Disney+, além das redes sociais da Academia. No Brasil, a CNN Brasil anunciou cobertura em tempo real.