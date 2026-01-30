João Gomes se apresenta antes da Supercopa do Brasil no Mané Garrincha

O cantor de forró João Gomes se apresenta no Estádio Nacioanl Mané Garrincha antes da final da Supercopa do Brasil no domingo (1º/2). A apresentação está prevista para começar às 15h e o jogo será às 16h. A partida será realizada entre Corinthians (campeão da Copa do Brasil) e Flamengo (campeão do Brasileirão).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Odinei Ribeiro tem data definida para estrear em novo projeto antes da Copa

Em nota, o cantor afirmou a emoção em cantar em uma final nacional. “Cantar antes de uma final desse tamanho é uma emoção diferente. Futebol e música mexem com o sentimento do povo, e estar ali, abrindo um jogo tão importante, é uma responsabilidade enorme e uma alegria que não dá para explicar”, afirmou o artista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em 2025, João Gomes foi o artista do ano, com o lançamento do álbum dominguinho, junto a Jota.pê e Mestrinho. O albúm foi responsável pelo primeiro Grammy Latino na carreira dos cantores na categoria de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras e conta com mais de 120 milhões de ouvintes no spotify.