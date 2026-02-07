Espetáculo inspirado em animação coreana premiada estreia em Brasília

Diante de tantos pedidos nas redes sociais, a Cia Teatral Néia e Nando decidiu "encarar o desafio" de adaptar um sucesso do cinema para os palcos. O espetáculo Guerreiras do K-pop, inspirado no filme homônimo, que acumula prêmios, chega ao Teatro da Escola Parque 308 Sul. As última sessões são neste sábado, domingo, ambas às 17h. Ingressos antecipados, no Sympla, custam a partir de R$ 30 (meia) e, na bilheteria física, R$ 40. Vendas ocorrem até às 16h, no dia das apresentações.

A peça, assim como o longa metragem, trata da dicotomia entre bem e mal. Três meninas, interpretadas pelas atrizes Anna K, Ana Clara e Ana Luiza Ottha, fazem de tudo para manter a cidade em que moram longe dos vilões. Segundo o diretor Nando Villardo, mais do que um musical, a montagem é "um grande show de luz, som e interpretação com momentos de risos e tensões". Para isso, a coreógrafa Patrícia Lamana deu nova roupagem aos números de dança do desenho.

Luz, telão de led e efeitos especiais transformam a peça "num grande show pirotécnico", garante Villardo. Ele também expõe a complexidade em fazer uso dessas técnicas. "Sempre é muito difícil quando temos que utilizar muita tecnologia, pois o teatro que usamos não tem muito recurso, precisamos investir ou alugar muitos equipamentos."

Guerreiras do K-pop, filme lançado em 2025, conquistou os prêmios de melhor animação e melhor canção original no Globo de Ouro. No streaming, a obra foi assistida mais de 500 milhões de vezes em todo o mundo entre julho e dezembro do ano passado, recorde de audiência. Com a adaptação para os palcos, a Cia Néia e Nando pretende manter a proximidade dos espectadores. "O teatro precisa agradar e atender ao seu público sempre. Assim, mantemos a fidelidade deles", afirma Villardo.

A Cia Teatral Néia e Nando foi idealizada há 29 anos pelo casal Armando Villardo e Alcinéia Paz. Desde então, Nando Villardo e Néia Paz dirigem e atuam à frente de trupe com cerca de 60 profissionais e repertório de quase 200 produções.



Serviço

Guerreiras do K-pop (Cia Nando e Néia), na Escola Parque 308 Sul. Neste sábado (7/2) e domingo (8/2), sempre às 17h. Ingressos antecipados, no Sympla, custam a partir de R$ 30 (meia) e, na bilheteria física, R$ 40. Livre

para todos os públicos.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco