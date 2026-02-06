Com papel em "Coração acelerado", ator Alexandre David une acolhimento e sabor

Em meio às celebrações pelos 40 anos de carreira, o ator Alexandre David vive o personagem Cláudio Oliveira na novela das 19h da TV Globo, Coração acelerado. Na trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, ele interpreta o cozinheiro da mansão de João Raul (Filipe Bragança), um profissional de bom coração que transforma o ambiente com humanidade, acolhimento e sabor.

"O Cláudio é aquele personagem observador, que torce pelo romance do patrão com Agrado (Isadora Cruz) e se preocupa com o bom funcionamento da casa. Ele acaba sendo uma espécie de confidente para João Raul e seu pai, Walmir (Antonio Calloni)", descreve o ator sobre o papel.

Para compor o cozinheiro goiano com veracidade, Alexandre David realizou uma pesquisa detalhada. Ele frequentou um restaurante próximo à sua casa para entender a dinâmica de uma cozinha profissional e contou com preparadores para orientá-lo em técnicas culinárias, etiqueta à mesa e, principalmente, no sotaque da região. "Confesso que não sou um grande cozinheiro na vida real, sei fazer o básico", diverte-se o ator.

Coração acelerado marca o quarto trabalho do ator com a autora Izabel de Oliveira — que divide a autoria com Maria Helena Nascimento —, após Cheias de charme (2012), Geração Brasil (2014) e Verão 90 (2019). Antes da novela atual, David esteve em produções da Globoplay como Rio Connection (2023), onde interpretou o violento detetive Heraldo Batista durante a ditadura — "um homem violento, frio, que matava e torturava se preciso" —, e Vermelho sangue (2025), como Leandro, um morador de uma cidade mineira assolada por criaturas sobrenaturais.

"É muito bom fazer televisão, você vai intercalando, fazendo um teatro, uma novela, uma série, isso é importante pra carreira do ator", observou.

Após a trama das 19h, o ator planeja retornar aos palcos no segundo semestre de 2026. O projeto é uma remontagem da peça Pequenos trabalhos para velhos palhaços, de Matéi Visniec, ao lado dos colegas atores Cláudio Mendes e Augusto Madeira, com direção de André Paes Leme. "É uma peça que a gente fez há muitos anos, gostamos muito do texto e queremos voltar a fazer. Uma possibilidade é de começar com uma temporada em São Paulo, então devemos começar a ensaiar ainda no primeiro semestre", adianta.