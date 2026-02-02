Cinco filmes em cartaz para não perder na Semana do Cinema

A Semana do Cinema 2026 vai de 5 a 11 de fevereiro e é a chance perfeita para colocar a lista de filmes em dia. Com ingressos a preços promocionais em diversas redes por todo o Brasil, a iniciativa facilita o acesso a produções que talvez tenham passado despercebidas no meio de grandes lançamentos.

O evento, que ocorre anualmente, busca incentivar o público a voltar às salas de exibição, oferecendo uma oportunidade única para conferir títulos de qualidade sem pesar no bolso. Se você busca boas histórias e produções elogiadas, separamos cinco filmes que estão em cartaz e merecem sua atenção.

Confira 5 filmes para aproveitar na promoção

“O Agente Secreto” : a produção nacional estrelada por Wagner Moura é um dos destaques da temporada e forte candidato ao Oscar. O filme é um thriller político eletrizante sobre um diplomata que se vê no centro de uma conspiração internacional. Uma ótima pedida para quem gosta de histórias tensas e bem atuadas.

“Zootopia 2” : a dupla de detetives mais querida das animações está de volta. Judy Hopps e Nick Wilde enfrentam um novo mistério que ameaça a paz entre predadores e presas na cidade de Zootopia. Diversão garantida para toda a família, com o humor inteligente e a mensagem social que marcaram o primeiro filme.

“Avatar: Fogo e Cinzas” : a aguardada sequência expande o universo de Pandora com visuais ainda mais espetaculares. A trama acompanha a família de Jake Sully enfrentando uma nova ameaça humana que coloca em risco não apenas seu clã, mas todo o ecossistema do planeta. Uma experiência cinematográfica imperdível na tela grande.

“A Empregada” : este suspense psicológico promete prender o espectador na cadeira. A história acompanha uma família rica que contrata uma nova empregada, sem saber dos segredos sombrios que ela carrega. A tensão aumenta a cada cena, levando a um final chocante e imprevisível.

“Destruição Final 2”: Gerard Butler retorna ao gênero de ação em um filme catástrofe de tirar o fôlego. Quando um novo desastre natural ameaça a humanidade, seu personagem precisa correr contra o tempo para salvar sua família e encontrar um lugar seguro. É adrenalina pura do início ao fim.

