"O Agente Secreto": Wagner Moura é a principal aposta para o Oscar

'O Agente Secreto' avança nas principais disputas da temporada, reforçando a força de Wagner Moura e de Kleber Mendonça Filho na corrida internacional - (crédito: Divulgação)

A presença de Wagner Moura no centro das apostas para o Oscar ganhou força após a revista norte-americana The Hollywood Reporter colocar o ator brasileiro no topo da lista de favoritos ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. No levantamento, ele aparece à frente de concorrentes de grande repercussão internacional, como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e George Clooney.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seleção, que organiza previsões para todas as categorias das principais premiações, é assinada por Scott Feinberg, editor-chefe responsável pela cobertura de conquistas na publicação. No panorama, Feinberg também destaca outras frentes em que o filme brasileiro desponta: O Agente Secreto aparece como 4º colocado na disputa por Melhor Filme Internacional e 7º na corrida por Melhor Roteiro Original.

O desempenho brasileiro nas listas não para por aí. Na visão do analista, o longa ainda ocupa o 13º lugar entre os possíveis indicados a Melhor Diretor a Kleber Mendonça Filho, além do 17º posto na briga por Melhor Foto e o 23º na categoria de fotografia.

Com trajetória já marcada por prêmios em Cannes e pela escolha oficial para representar o Brasil no Oscar 2026, o filme estreou nos cinemas no início deste mês. Dirigido por Mendonça Filho e estrelado por Moura, a obra se passa em 1977, em plena Ditadura Militar, um período de instabilidade política, disputas ideológicas e conspirações que moldam o clima de tensão do enredo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A narrativa leva o público à Recife dos anos 1970, onde Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna à cidade após longo tempo fora. Buscando tranquilidade, ele encontra o oposto: uma rede de perigos e mistérios profundamente enraizados em sua terra natal.

O elenco reúne outros nomes de peso, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Robério Diógenes, Hermila Guedes, Tânia Maria, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.