Fiuk surge em clima de romance com mulher misteriosa

Fiuk usou as redes sociais na noite desta última quinta-feira (5/2), e publicou um vídeo misterioso em que surgiu em clima de romance com uma mulher na cama.

Através do Instagram, o cantor e ex-BBB, sem revelar a identidade da loira, desabafou sobre saúde mental e fama, mas deletou a publicação minutos depois. "Nem tudo é brincadeira e, às vezes, deixa de acontecer algumas coisas especiais na nossa vida por causa da pressão absurda que eu vivo", iniciou.

"É pesado"

"Eu estou solteiro, lidando com a depressão e com a fama e, ainda assim, sinto que, às vezes, é mais pesado para elas esse peso de se divertirem comigo", desabafou Fiuk. "Eu vivi momentos incríveis esses dias, com mulheres incríveis, mas, quando eu volto para casa, eu continuo sozinho lidando comigo mesmo. Eu entendo elas. Ninguém precisa de mais um problema para lidar", concluiu ele.

Fiuk é filho de Fábio Jr., da relação que o cantor com a empresária Cristina Kartalian, e que foram casados de 1986 a 1990. Ele tem duas irmãs, Tainá, de 39 anos, e Krizia Galvão, de 37, e dois meio-irmãos, Cleo Pires, de 43, e Záion, de 16.

