Morre Brad Arnold, vocalista da banda de rock 3 Doors Down, aos 47 anos

Arnold foi um dos fundadores da banda 3 Doors Down, juntamente com Matt Roberts e Todd Harrell em 1996 - (crédito: Reprodução)

Brad Arnold, vocalista da banda de rock alternativo 3 Doors Down, morreu neste sábado, 7, aos 47 anos, após uma luta contra um câncer renal. A morte do artista americano foi confirmada pelo grupo nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vocalista que deu voz a sucessos como Here Without You anunciou o diagnóstico de câncer no ano passado e chegou a cancelar sua participação em uma turnê do grupo para se dedicar ao tratamento.

Ainda na publicação de 2025, o cantor afirmou que o câncer renal havia se tornado uma metástase no pulmão em estágio 4 e que uma das músicas que escreveu com a banda, chamada Its Not My Time, tinha se tornado seu hino pessoal no combate à doença.

De acordo com o grupo, Arnold morreu em casa, enquanto dormia, ao lado da esposa Jennifer e outros membros da família.

"Como membro fundador, vocalista e baterista original da banda 3 Doors Down, Brad ajudou a redefinir o rock mainstream, combinando a acessibilidade do pós-grunge com composições emocionalmente diretas e temas líricos que ressoavam com os ouvintes comuns. As composições de Brad se tornaram uma referência cultural para uma geração, produzindo alguns dos maiores sucessos da década de 2000. Sua música repercutiu muito além do palco, criando momentos de conexão, alegria, fé e experiências compartilhadas que permanecerão muito depois dos palcos em que ele se apresentou", publicou a banda em sua conta do Instagram.

Arnold foi um dos fundadores da banda 3 Doors Down, juntamente com Matt Roberts e Todd Harrell em 1996, e ganhou projeção após o lançamento do álbum The Better Life, em 2000. Seu portfólio inclui hits como Kryptonite e Here Without You, que fez sucesso no Brasil após se tornar trilha sonora da novela Malhação, da Rede Globo, em 2004.