Carla Marins relata impactos sofridos com a menopausa





Carla Marins abriu o coração sobre os cuidados que possui com a menopausa. A atriz, no ar na novela Três Graças, da Globo, afirmou que observou um movimento tardio no fim do ciclo menstrual, e sentiu os impactos das mudanças hormonais.

"A minha veio tardia", iniciou a artista, em entrevista ao site Heloísa Tolipan. "Percebo mudanças na cognição e até na memória. Às vezes também vêm sentimentos e pensamentos negativos, que me tomam, coisa que não acontecia antes", disse ela.

"Não tem como não doer"

Carla Marins contou que as mudanças foram observadas através de uma consulta com endocrinologista. "Veio tudo junto: a menopausa e a crise da meia-idade. E eu achei ótimo, porque é um avaliar de vida. É um momento da faxina. E dói. Não tem como não doer. Estou olhando para essa década de uma forma especial. É uma crise positiva. É uma década de muita tensão, de muito cuidado, mas de muita presença", declarou.

Para conseguir lidar com as mudanças, a atriz elaborou uma mudança na sua rotina de cuidados. "Comecei a meditar pra ordenar a cabeça. Se acordo e não medito, entro num automático que não é a realidade", afirmou.

