Nicolau Araújo revisita o cinema em película com 'Encravado'

O cineasta e produtor Nicolau Araújo está nos estágios finais de produção do novo curta Encravado, filmado em película 16mm, em Brasília. A obra marca uma homenagem à técnica analógica no cinema brasiliense e reforça a experimentação como linguagem para temas políticos na era digital.

O enredo gira em torno de discussões de gênero e raça personificadas na imagem de um pelo encravado que nasce próximo ao coração da protagonista. A ideia, segundo o cineasta, é representar o discurso violento da misoginia como algo que deve ser expelido por meio da socialização para que não se internalize. A produção do roteiro antecede à transição de gênero do diretor.

“Então, para mim, fica mais importante ainda ter a visão dos dois lados enquanto pessoa trans e por ter passado pelas violências de gênero de dois lugares diferentes”, explica Nicolau, conhecido por curtas como Descamar (2024), Paredes clandestinas (2019) e Como largar de palhaçada (2017).

Sobre a decisão de filmar utilizando técnicas analógicas, o diretor reforça que a escolha, além de estética, tem a ver com estar presente de maneira desacelerada no processo de filmagem e montagem em tempos de excesso digital.

“A película tem uma questão de presença, das pessoas prestarem mais atenção ao processo”, afirma. “A câmera que utilizei não tinha monitoração, isso fez com que eu tivesse que ter muita confiança nos diretores de fotografia”.

Segundo Nicolau, Encravado é a primeira obra audiovisual brasiliense a utilizar a película 16mm em mais de uma década. Após as filmagens, os rolos de filme foram revelados em Paris, iniciando um fluxo internacional de pós-produção que passará por outros países.

“Fazer esse caminho fora do Brasil hoje não é escolha estética, é necessidade, mas também é uma forma de colocar o filme em diálogo com uma tradição viva do cinema em película”, afirma o diretor.

Encravado tem lançamento previsto para 2027 e circulação voltada a festivais nacionais e internacionais.