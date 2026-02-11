InícioDiversão e Arte
Vera Fischer acerta retorno às novelas da Globo após oito anos

Atriz fará participação especial na reta final de Êta Mundo Melhor!

Vera Fischer acerta retorno às novelas da Globo após oito anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Vera Fischer acertou seu retorno às novelas após quase oito anos afastada, e foi escalada para o elenco de Êta Mundo Melhor!, em cartaz na faixa das seis da Globo.

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz veterana fará uma participação especial na reta final da trama criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, como Rosalinda, que, no passado, venceu Cunegundes (Elizabeth Savala) no concurso Miss Piracema.

Nos próximos capítulos, inclusive, haverá um evento em Piracema relembrando a disputa, e Rosalinda aparecerá em Êta Mundo Melhor! e aproveitará para visitar a antiga amiga no sítio.

Vera Fischer, inclusive, estava longe dos folhetins desde Espelho da Vida (2018). As gravações de Êta Mundo Melhor! chegarão ao fim no próximo dia 28. A novela terminará em 13 de março. A estreia de sua sucessora, A Nobreza do Amor, ocorrerá no dia 16.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 11/02/2026 09:24
