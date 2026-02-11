Vera Fischer acerta retorno às novelas da Globo após oito anos

Vera Fischer acertou seu retorno às novelas após quase oito anos afastada, e foi escalada para o elenco de Êta Mundo Melhor!, em cartaz na faixa das seis da Globo.
Segundo informações do jornal O Globo, a atriz veterana fará uma participação especial na reta final da trama criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, como Rosalinda, que, no passado, venceu Cunegundes (Elizabeth Savala) no concurso Miss Piracema.
Nos próximos capítulos, inclusive, haverá um evento em Piracema relembrando a disputa, e Rosalinda aparecerá em Êta Mundo Melhor! e aproveitará para visitar a antiga amiga no sítio.
Vera Fischer, inclusive, estava longe dos folhetins desde Espelho da Vida (2018). As gravações de Êta Mundo Melhor! chegarão ao fim no próximo dia 28. A novela terminará em 13 de março. A estreia de sua sucessora, A Nobreza do Amor, ocorrerá no dia 16.
