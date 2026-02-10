Pabllo Vittar confirma NMIXX no Bloco e leva o k-pop ao carnaval de SP

A sexta edição do Bloco da Pabllo já tem participação internacional confirmada. Na próxima segunda-feira (16/2), em São Paulo, Pabllo Vittar dividirá o trio elétrico com o grupo sul-coreano de k-pop NMIXX, em uma aparição inédita no carnaval brasileiro.
A confirmação veio nesta terça-feira (10/2) e encerrou uma série de rumores que acompanhavam a divulgação do evento. Desde que a artista publicou um pôster em coreano nas redes sociais, fãs passaram a especular sobre a presença de um nome do k-pop no desfile.
A aproximação entre Pabllo e o NMIXX não é recente. Em agosto de 2025, a cantora lançou a faixa MEXE em parceria com o grupo, formado por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin. Esta será mais uma visita do sexteto ao Brasil: a primeira aconteceu em 2025, e o retorno marca o encontro do k-pop com a energia do carnaval, desta vez diretamente do trio elétrico.
Criado em 2019, o Bloco da Pabllo se tornou um dos maiores eventos do carnaval paulistano. No ano passado, a atração reuniu mais de dois milhões de pessoas no Parque Ibirapuera, local que volta a sediar o desfile em 2026. A concentração está prevista para às 13h.
