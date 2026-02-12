Belo abre o jogo sobre beijo com Viviane Araújo em 'Três Graças' - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Belo comentou sobre a expectativa em torno do primeiro beijo entre seu personagem, Misael, e Consuelo, vivida pela ex-mulher, Viviane Araújo, em Três Graças, atual novela das nove da Globo.

"Química verdadeira"

Em entrevista ao site Notícias da TV, o artista descreveu sobre a sensação de ter feito a cena com ela. "Acho que está lindo, porque está muito profissional, a gente está muito leve e tem uma química verdadeira, porque ela é uma atriz excelente, em todos os sentidos", afirmou o cantor, que atualmente namora Rayane Figliuzzi.

"E, logicamente que a gente… Não é afinidade, mas a gente se conhece, né? Então, logicamente fica muito mais fácil para você contracenar. A Consuelo é a Consuelo, o Misael é o Misael. A gente não consegue embolar os dois com o Belo e a Viviane", apontou Belo.

Sincero e profissional, o artista rasgou elogios ao desempenho de Viviane Araújo. "A Viviane logicamente tem uma vida dela, eu tenho a minha vida também. As pessoas falam, mas eu acho que todo mundo está curtindo muito o casal na novela, que é a Consuelo e o Misael, né? Não é o Belo e a Viviane", destacou.

