Clube do Choro celebra Dia Nacional do Brega

Neste ano, o dia 14 de fevereiro une as celebrações do Dia Nacional do Brega, criado no ano passado para homenagear o nascimento de Reginaldo Rossi, com o sábado de carnaval. Para comemorar a data, o Clube do Choro recebe o show Celebrar o Brega!, do grupo 3NoBrega, a partir de 20h30, com ingressos a partir de R$50, à venda no site Bilheteria Digital.

O grupo adapta canções de músicos como Rosana, Diana, Wando e, nesta apresentação, o foco está na obra de Reginaldo Rossi. "Vamos trazer releituras com a cara do 3NoBrega, misturando romantismo e festa. É aquele repertório que faz todo mundo cantar e dançar", avisa Raquel Bonfim, produtora executiva do grupo.

Para ela, a apresentação de 14 de fevereiro é "muito simbólica". "O Dia do Brega valoriza um estilo que faz parte da cultura brasileira, mas que muitas vezes foi visto com preconceito. Estar no Clube do Choro nesse dia é mostrar que o brega merece respeito e celebração", comemora. Apesar da data especial para o estilo, o 3NoBrega, explica Bonfim, também traz o clima carnavalesco à apresentação. "É sábado de carnaval, então a energia já vem diferente. Vamos misturar o romantismo do brega com a alegria carnavalesca, com cores, confete e muita dança", afirma.

Celebrar o Brega! marca a estreia da nova temporada do grupo, que está ativo há 14 anos na cena cultural de Brasília. "A gente quer mostrar que o brega continua vivo, que fala de amor sem medo, e que pode ser moderno sem perder a essência. É todo show para cantar junto e sentir de verdade", diz Rachel. Para este ano, o objetivo do grupo é encontrar um palco para chamar de "casa". O 3NoBrega também participa do bloco Concentra mas não sai, nesta segunda-feira (16), a partir de 16h, no estacionamento em frente ao Minas Tênis Clube.

O 3NoBrega é formado por sete integrantes: Nilson Lima (voz), Madelon Cabral (voz), André 14Voltas (voz), Agilson Alcântara (guitarra, arranjos e direção musical), Edson Arcanjo (violão), Dennes Sousa (baixo) e Wellington Negrão (bateria).



Celebrar o Brega!

De 3NoBrega. Sábado (14), a partir de 20h30, no Clube do Choro (St. de Divulgação Cultural, bloco G). Ingressos a partir de R$50, à venda no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francsico



