Zé Felipe afirma ter recebido ‘chamado divino’: ‘Diferente’





Zé Felipe, na última quinta-feira (12), fez um longo desabafo em seus stories. O cantor tem feito reflexões profundas sobre o seu papel no mundo.

"Ultimamente tenho sentido algo diferente no coração. Uma vontade sincera de fazer mais por quem realmente precisa, de usar essa força que a gente construiu aqui, essa voz, esse alcance, essa conexão, para dar visibilidade a causas e projetos que podem ser luz na vida de alguém", desabafou.

"Eu sei que muita gente quer ajudar, quer estender a mão, quer fazer a diferença, mas muitas vezes não sabe por onde começar, não sabe em quem confiar ou fica com medo de que a ajuda não chegue onde deveria. E isso dói, porque a vontade existe, o coração está disposto, só falta direção", refletiu.

O filho de Leonardo classificou a nova fase como um "chamado divino". "Há um tempo isso vem me acompanhando como um chamado, como um propósito querendo sair do papel. É um sentimento que não me deixa em paz, que me lembra todos os dias que talvez eu possa fazer mais, que talvez a gente possa fazer mais", explicou.