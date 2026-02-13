Atriz de Senhora do Destino retorna às novelas em Três Graças - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gottsha, que ficou conhecida por ter integrado o elenco de Senhora do Destino (2004), fará seu retorno às novelas em Três Graças, atual das nove da Globo.

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz e cantora fará uma participação especial na trama de Aguinaldo Silva, e atriz gravará como Ruth, uma cliente de Zenilda (Andréia Horta).

Na trama, sua personagem enfrenta complicações depois de um tratamento para emagrecimento numa clínica de São Paulo, e recorre à advogada a fim de abrir um processo na Justiça.

Em Senhora do Destino, Crescilda era funcionária da loja de materiais de construção de Maria do Carmo (Susana Vieira), e que acabou virando intérprete do samba da escola Unidos de Vila São Miguel, de Giovanni Improtta (José Wilker).

Após o folhetim de 2004, Gottsha integrou o elenco de Duas Caras (2007), Ti Ti Ti (2011) e a série As Brasileiras (2012). Seu trabalho mais recente havia sido em Acredita na Peruca (2015), do Multishow.