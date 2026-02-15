Erika Januza fala sobre voltar ao carnaval: "Corpo real"

A presença de Erika Januza chamou atenção durante um ensaio fotográfico em Copacabana. A atriz foi cercada por curiosos e recebeu elogios espontâneos de quem passava pelo calçadão. Entre os comentários, uma turista argentina se encantou e repetia: "Ella es muy hermosa y simpática". Sempre receptiva, a artista ainda atendeu pedidos de fotos e respondeu aos fãs: "Claro! Vamos fazer!".

Ligada ao Carnaval desde antes da fama, Erika Januza construiu uma relação intensa com a escola de samba Viradouro, onde reinou como rainha de bateria por quatro anos. Mesmo fora do posto em 2026, ela voltará à Avenida em um carro alegórico para participar da homenagem ao mestre Ciça, figura importante em sua trajetória.

Ao falar sobre a homenagem, a atriz destacou o significado do enredo: "Não esperamos a saudade pra cantar". Para ela, é importante reconhecer as pessoas em vida e celebrar suas histórias. A experiência com a escola, segundo a artista, sempre foi especial: "Era um lugar que renovava a minha energia para a semana inteira".

Depois de deixar o posto de rainha, Erika admitiu sentir a mudança. "Minha vida era 50% Carnaval e 50% o resto", contou. Mesmo assim, aceitou o convite para retornar à escola em outro papel. "Era uma homenagem ao Ciça, à história, ao samba. Eu precisava estar". Fonte: Revista Quem.

