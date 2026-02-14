Isadora Cruz celebra ouro de Lucas Pinheiro; conheça a namorada do esquiador

A atriz Isadora Cruz e o esquiador Lucas Pinheiro estão juntos desde junho de 2025. Ela comemorou a medalha de ouro conquistada pelo namorado na manhã deste sábado (14), nos jogos de inverno. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A atriz Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, comemorou a medalha de ouro conquistada pelo atleta no slalom gigante, na manhã deste sábado (14/02), durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O esquiador fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer uma medalha de ouro na história da competição de inverno.

Em uma publicação nas redes sociais, a protagonista da novela Coração Acelerado escreveu: “Meu campeão”. Ela também compartilhou um post da TV Globo afirmando que nem sempre quem tem sorte no jogo tem azar no amor. Além disso, a atriz publicou fotos de vários momentos do casal fazendo uma declaração de amor na legenda.

Isadora Cruz Rocha é natural de João Pessoa. A atriz vem ganhando destaque nacional e internacional ao longo da última década. Ela começou sua trajetória artística ainda criança, com aulas de balé e dança, e desde cedo demonstrou paixão pela atuação e pelas artes cênicas.

Na infância, viveu em Miami (EUA), onde teve seus primeiros contatos com a arte por meio do balé e da dança moderna. Ainda adolescente, aos 16 anos, mudou-se para Paris, na França, para estudar cinema e teatro, inclusive na renomada escola Cours Florent.

A carreira começou oficialmente em 2016, quando estreou na televisão brasileira na novela Haja Coração (TV Globo), interpretando a personagem Cris.

Principais trabalhos

Isadora vem construindo uma carreira sólida na televisão, principalmente em novelas de destaque da TV Globo:

Televisão

Haja Coração (2016) — estreia como atriz na TV brasileira.

Mar do Sertão (2022) — alcançou grande projeção nacional ao viver Candoca, protagonista da novela.

Volta Por Cima (2024–2025) — papel marcante como Roxelle, personagem que ganhou destaque na trama.

Guerreiros do Sol (2025) — protagonista da produção que estreou no Globoplay.

Coração Acelerado (2026) — atualmente estrela como Agrado Garcia, uma das protagonistas da novela das 19h.

Isadora também atuou em produções cinematográficas fora do Brasil, incluindo filmes como Men at Work – Miami e o terror The Mad Hatter, demonstrando um interesse por projetos variados e experiência internacional desde cedo.

Ao longo de sua carreira, Isadora conquistou indicações e prêmios por sua atuação, incluindo reconhecimento em eventos como o Prêmio Contigo! Online e premiações de atuação em novelas.

Além de atuar, Isadora tem formação em ballet, jazz e dança moderna, o que influencia seu jeito de interpretar e sua relação com o movimento e a expressão corporal.

O relacionamento entre Lucas e Isadora foi oficializado em 17 de junho de 2025, quando a atriz revelou publicamente o romance com o esquiador nas redes sociais. Desde então, o casal tem trocado declarações de carinho e apoiado um ao outro em suas jornadas profissionais.

Eles se conheceram em Nova York e desde então compartilham momentos nas redes sociais, com Lucas chegando a homenageá-la por seu aniversário e em momentos de carreira.

Isadora está atualmente no Rio de Janeiro, onde segue compromissos de gravação da novela das 19h, o que a impediu de viajar até Milão para acompanhar Lucas pessoalmente nos Jogos. Mesmo assim, acompanhou e celebrou cada momento de perto, com emoção e orgulho.