Amar ou não, eis a questão: veja crítica do longa de Bradley Cooper

Isso ainda está de pé?: públicos impasses de uma relação - (crédito: Disney)

Crítica // Isso ainda está de pé? ★★

Os atores Laura Dern e Will Anett já tiveram romances fora do eixo em outros filmes, com maior destaque para Dern que esteve ótima, e ganhou Oscar, em História de um casamento.



Agora, nesta comédia dirigida por Bradley Cooper, as feridas não são nada aparentes e a instabilidade do casamento parece mais um capricho, um real fricote. A vitalidade da personagem Tess apaga Alex, mais para esboço do que para protagonista.



Com a imagem pessoal algo desgastada, Bradley Cooper, depois dos sucessos de longas que tratam do showbiz (leia-se Nasce uma estrela e Maestro), aposta na arte como terapia — reconhecido por comédias, o canadense Arnett recorre ao stand-up, junto a completos anônimos, como meio de cura do casamento malfadado.



Muito superficial, o filme quase não abraça a visão das crianças (filhas da relação). Quem mais desponta no contorno familiar é Christine Ebersole (Licorice Pizza), no papel da mãe e sogra agregadora. Completamente desprovido de constrangimento e com limitado amargor, Alex se expõe, mesmo sem absoluto controle da plateia. A cena final, com a música Under pressure traz algum, breve, encantamento.