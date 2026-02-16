Joaquim Lopes, na última sexta-feira (13), marcou presença no Camarote Salvador, e relembrou da época em que apresentou o extinto Vídeo Show, na Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Cara, foi um acaso. O Boninho me chamou para fazer um teste, assim que acabou o Império. Ele falou: ‘cê não quer fazer um teste pro Vídeo Show?’ Eu falei: ‘quero’. Aí fui lá, eu já era amigo do Otaviano há muitos anos, fui eu, o Otaviano e a Mônica Iozzi, imagina! E aí ele falou: ‘cara, se você quiser, pode vir'", revelou com exclusividade ao Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Aí fui, foi um divisor de águas na minha vida. Tenho muita saudade do Vídeo Show e sou muito grato por tudo que ele me proporcionou", disse.

Joaquim, que ano passado participou do especial dos 60 anos da Globo, confessou que tem um carinho especial pela emissora. "É uma emoção muito grande, muito bacana. A TV Globo é uma empresa incrível. Eu fiquei lá catorze anos e foi um baita de um privilégio. Eu sou, enfim, sou muito grato a tudo que aconteceu".

O post Joaquim Lopes relembra período em que comandou o Vídeo Show: ‘Um divisor de águas’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.