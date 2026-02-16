Carnaval no Sesc reúne programação gratuita nesta terça (17/2)

O Sesc Folia encerra as festividades nesta terça-feira (17/2) com programação que inclui apresentações ao vivo, oficinas e brincadeiras carnavalescas. O evento é realizado nas unidades de Ceilândia, Gama, Guará, Taguatinga Norte e Taguatinga Sul, das 9h às 16h30. Os frequentadores também podem acessar a área de lazer, como quadras esportivas, piscinas e salões de jogos. Para participar, é necessário ter carteirinha do Sesc-DF. Comerciários, conveniados e crianças até 12 anos não pagam. A entrada do público geral, com carteirinha, custa R$ 17.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Paolla Oliveira fala sobre término com Diogo Nogueira e brilha na Sapucaí

As atividades são, segundo os organizadores, pensadas para atender a públicos de todas as idades, além de democratizar o carnaval. "Levar o carnaval para várias regiões do Distrito Federal amplia o acesso à cultura e ao lazer, ao evitar deslocamentos longos e permitir que os moradores participem de programação perto de casa", diz Gustavo Beier, gerente de Esporte e Lazer do Sesc-DF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em Ceilândia, além de banda musical, oficinas temáticas e atividades recreativas e personagens fantasiados, haverá pipoca, algodão doce e pintura de rosto; no Guará, bailinho infantil, concurso de fantasias, recreadores fantasiados, brinquedos infláveis, pedal kart, pipoca e algodão doce são opções, enquanto, em Taguatinga Sul, banda ao vivo, bailinho com desfile de fantasias e brinquedos infláveis + water ball, recreadores fantasiados, picolés, pintura de rosto e bingo recreativo.

Leia também: Juliana Knust repete posto de musa no Carnaval e critica preconceito

Qualquer pessoa pode fazer, sem custos, a carteirinha. As modalidades variam conforme o perfil do usuário: comerciários, conveniados, público 60+ ou público em geral. O cadastro pode ser realizado pelo site sescdf.com.br/credencial ou em qualquer unidade do Sesc-DF.





Serviço:





Sesc Folia 2026, nesta terça-feira (17/2), das 9h às 16h30. Nas unidades de Ceilândia, Gama, Guará, Taguatinga Norte e Taguatinga Sul. Entrada gratuita para comerciário, conveniado e crianças até 12 anos.Público em geral com a carteirinha paga R$ 17. Livre para todos os públicos.





*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco