Jojo Todynho admite ser noveleira e elogia 'Três Graças' - (crédito: Caio Duran e Thiago Duran)

Jojo Todynho, influencer, na última sexta-feira (13), marcou presença no Camarote Salvador e admitiu ser noveleira. Ela, inclusive, elogiou Três Graças, trama de Aguinaldo Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Olha, agora está dando reprise, né? De Escrava Isaura. Três Graças é uma novela legal, Fina Estampa, né? Avenida Brasil, dizem que vão fazer a segunda parte. Eu, como uma boa noveleira, amo. Maria do Bairro está reprisando também, Paola Bracho, são tantas novelas que a gente fica perdida. Mas eu amo viver essa conexão noveleira. Comecei falando de novela", revelou em entrevista exclusiva para o Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Jojo Todynho, que em 2022 participou do Central da Copa, na Globo, comentou que "adora" futebol, mas ainda se perde vendo as partidas.

"Ah, eu amo futebol e ainda fico perdida. Thiago (namorado de Jojo) que me dá uma orientação, o que é zagueiro, centroavante, o que é tiro de meta, pênalti, eu ainda confundo, se é um pênalti, eu estou gritando que é falta."

O post Jojo Todynho admite ser noveleira e elogia Três Graças foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.