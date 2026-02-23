Herson Capri sofre infarto e cancela apresentações de peça: ‘Recomendado’

Herson Capri, que estava em cartaz com o espetáculo A Sabedoria dos Pais, sofreu um infarto e precisou cancelar as apresentações em São Paulo.
A notícia foi divulgada pela produção da peça neste domingo (22). Felizmente, o ator se encontra bem.
"O ator sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança", diz um trecho do comunicado.
Contudo, quando Herson sofreu o infarto, mais detalhes da saúde do ator não foram informados. Ano passado, Herson Capri fez uma pequena participação no remake de Vale Tudo e participou da novela Beleza Fatal, da HBO Max.