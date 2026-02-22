'O Agente Secreto' concorre a 2 prêmios no Bafta neste domingo

O drama policial disputará as categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme de Língua Não Inglesa - (crédito: Divulgação/Victor Jucá)

O filme brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, concorre a duas categorias no Bafta, a premiação do cinema britânico, que acontece neste domingo (22) em Londres, às 16h00 (horário de Brasília).

O drama policial disputará as categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Se vencer nesta última, Kleber Mendonça Filho se tornará o segundo diretor brasileiro a receber este reconhecimento. Walter Salles ganhou o prêmio em 1999 por "Central do Brasil" e em 2005 por "Diários de Motocicleta".

No total, o Brasil tem quatro indicações. Além das duas para "O Agente Secreto", há também as de "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa e Alessandra Orofino, na categoria de Melhor Documentário, e a de Adolpho Veloso em Melhor Fotografia por "Sonhos de Trem".

O americano "Uma Batalha Após a Outra" é o grande favorito da cerimônia, com 14 indicações, e competirá com "Pecadores", também dos Estados Unidos, indicado a 13 categorias.

Enquanto isso, os filmes americanos "Hamnet", uma coprodução com o Reino Unido, e "Marty Supreme" estão indicados em onze categorias.

Quatro filmes pelo recorde

O recorde de maior número de prêmios Bafta em uma única edição pertence, desde 1971, ao filme americano "Butch Cassidy and the Sundance Kid", que ganhou nove prêmios. Neste domingo, quatro filmes podem superar esse recorde.

"Uma Batalha Após a Outra" é uma tragicomédia de Paul Thomas Anderson que aborda os excessos extremistas nos Estados Unidos.

Enquanto isso, "Pecadores", de Ryan Coogler, trata da segregação racial nos Estados Unidos durante a década de 1930.

"Hamnet" é um longa-metragem sobre a família do dramaturgo William Shakespeare, enquanto "Marty Supreme" conta a história de um jogador de tênis de mesa com ambição insaciável.

Outro filme que pode levar para casa vários prêmios este ano é "Frankenstein", dirigido pelo cineasta mexicano Guillermo del Toro, que recebeu oito indicações.

Antessala do Oscar

O Bafta costuma ditar o tom para o Oscar, que será entregue em 15 de março.

A lista de indicados ao Bafta é semelhante à dos prêmios de Hollywood, nos quais "Pecadores" lidera com 16 indicações, seguido por "Uma Batalha Após a Outra", com 13.

Este último concorre ao Bafta nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator (Leonardo DiCaprio) e Melhor Atriz (Chase Infiniti).

"Pecadores" concorre nas principais categorias do Bafta, com Michael B. Jordan indicado a Melhor Ator.

"Frankenstein", com nove indicações ao Oscar, concorre a vários prêmios do Bafta, incluindo Melhor Ator Coadjuvante para o australiano Jacob Elordi.

Outro mexicano entre os indicados é José Antonio García, na categoria de Melhor Som por "Uma Batalha Após a Outra". Nessa categoria, García competirá com o costarriquenho Felipe Pacheco por sua participação em "Pecadores".

Na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, o ator porto-riquenho Benicio del Toro também foi indicado por "Uma Batalha Após a Outra".

A diretora sino-americana de "Hamnet", Chloé Zhao, busca fazer história como a primeira mulher a ganhar o prêmio de Melhor Direção duas vezes, após sua vitória em 2021 com "Nomadland".

Na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, além de "O Agente Secreto", concorrerão o filme espanhol "Sirat", o iraniano "Foi Apenas Um Acidente", o norueguês "Valor Sentimental" e o tunisiano "A Voz de Hind Rajab".