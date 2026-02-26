André Marques esclarece dúvida dos fãs e responde se é bissexual





O apresentador André Marques, de 46 anos, decidiu interagir com o público de forma direta nesta quinta-feira (26) ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Conhecido por sua trajetória na televisão e pelo carisma diante das câmeras, o ex-comandante do Video Show respondeu dúvidas pessoais com leveza e bom humor, revelando detalhes sobre sua vida afetiva e aspectos de sua intimidade.

Entre as perguntas recebidas, uma chamou atenção ao questionar sua orientação sexual. Sem rodeios, o artista respondeu de forma descontraída, negando ser bissexual e fazendo uma brincadeira relacionada ao futebol, arrancando risadas dos seguidores. "Você é bi? Amo a sua simplicidade", declarou uma pessoa. André respondeu: "Não sou não, meu amor. A única chance de eu ser bi é bimundial, quando o Flamengo ganhar outro campeonato mundial. Espero ver isso em vida. Só isso mesmo".

O bate-papo também abordou temas mais pessoais, como relacionamentos e desejos ainda não realizados. Ao ser perguntado sobre fetiches, André afirmou que já viveu algumas experiências, mas destacou que segue aberto a novidades, demonstrando naturalidade ao falar sobre a própria vida íntima. Em outra resposta, confirmou que está solteiro, explicando que essa é uma curiosidade recorrente entre seus admiradores.

Nos últimos dias, o nome do apresentador também esteve em destaque por rumores de um possível envolvimento com Ana Clara, após os dois serem vistos juntos durante o Carnaval em Salvador. Diante da repercussão, ele esclareceu que não houve qualquer romance e reforçou que a relação entre eles é apenas de amizade, destacando que estavam apenas se divertindo no evento.

Por fim, André reiterou que não há nada além de companheirismo entre os dois e elogiou a colega publicamente, ressaltando sua admiração profissional. Com as declarações, o apresentador buscou encerrar as especulações e manter a transparência com o público, que acompanhou de perto cada resposta compartilhada nas redes sociais.